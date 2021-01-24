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龍巖捐助三芝弱勢家庭10多年 募集物資寒冬送暖

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
龍巖集團連續10多年捐助物資扶助三芝地區的弱勢家庭，今年冬天集團愛心公益活動新增同仁所募集的禦寒衣物，希望在歲末年終之際，讓當地民眾能健健康康一起溫暖過新年。龍巖集團／提供
龍巖集團連續10多年捐助物資扶助三芝地區的弱勢家庭，今年冬天集團愛心公益活動新增同仁所募集的禦寒衣物，希望在歲末年終之際，讓當地民眾能健健康康一起溫暖過新年。龍巖集團／提供

龍巖（5530）集團長期以實際行動回饋社會，不僅積極支持社會救助，亦挹注資源照顧鄰里社區，已連續十多年捐助物資扶助三芝地區的弱勢家庭，亦贊助當地小學教育與社區巴士。

龍巖表示，今年冬天霸王級寒流一波波來襲，集團有感於三芝山區氣候濕冷，因此企業內部發起「寒冬傳愛」活動，號召同仁募集家中全新或九成新以上的二手圍巾、帽子、手套、毛毯等禦寒物資，短短一周內引起熱情響應，共募集滿滿一整車的保暖衣物，並在今(24)日一早由熱血志工們親自送到三芝八仙宮。

龍巖指出，集團每年定期舉辦的「歲末年終愛心公益活動」中，連同年節紅包和生活用品等物資，一併發送給當地的弱勢家庭和獨居長者們，希望傳遞龍巖深耕在地的溫暖熱情。

龍巖表示，新北市三芝是龍巖重要的根基地，歷時十年興建落成的首座生命紀念館「真龍殿」便坐落於此，每年在三芝地區回饋捐贈水果及乾糧禮盒皆超過3,000份，亦長期攜手新北市淡水區關懷弱勢協會、三芝慈善協會與三芝八仙宮共同舉辦「歲末年終愛心公益活動」，發放年節紅包、白米、醬油、米粉、麵條等民生物資給當地的弱勢家庭。

龍巖指出，今年冬天集團愛心公益活動新增同仁們所募集的禦寒衣物，三芝區衛生所亦出動了X光巡迴車，提供現場長輩與低收入戶家庭免費的健檢服務，希望在歲末年終之際，讓當地民眾能健健康康一起溫暖過新年。

龍巖集團連續10多年捐助物資扶助三芝地區的弱勢家庭，今年冬天集團愛心公益活動新增同仁所募集的禦寒衣物，希望在歲末年終之際，讓當地民眾能健健康康一起溫暖過新年。龍巖集團／提供
龍巖集團連續10多年捐助物資扶助三芝地區的弱勢家庭，今年冬天集團愛心公益活動新增同仁所募集的禦寒衣物，希望在歲末年終之際，讓當地民眾能健健康康一起溫暖過新年。龍巖集團／提供
龍巖集團連續10多年捐助物資扶助三芝地區的弱勢家庭，今年冬天集團愛心公益活動新增同仁所募集的禦寒衣物，希望在歲末年終之際，讓當地民眾能健健康康一起溫暖過新年。龍巖集團／提供
龍巖集團連續10多年捐助物資扶助三芝地區的弱勢家庭，今年冬天集團愛心公益活動新增同仁所募集的禦寒衣物，希望在歲末年終之際，讓當地民眾能健健康康一起溫暖過新年。龍巖集團／提供

龍巖 公益活動 弱勢家庭

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