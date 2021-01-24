迎接3C通路「春節前七後八」商機！燦坤、全國電業績看旺

年將獎金來了，紅包行情熱門商品受到青睞。3C通路有所謂的「春節前七後八」的龐大商機，將挹注燦坤（2430）、全國電（6281）元月及2月的業績。

燦坤強調，「前七後八」是指發年終獎金到除夕的前七天，除夕領紅包的後八天。領年終獎金到年前，是家電的銷售旺季。許多消費者會在這段期間進行電視、洗衣機、冰箱等大型家電採購，而廚房電器及除舊佈新熱銷的清掃家電，亦是熱門商品。

燦坤針對「前七」這段期間，推出相關超值優惠，包括大尺寸智慧連網電視、日本六門超變頻冰箱、滾筒洗衣機等，以優惠價加上滿額禮來帶動業績。廚房家電以及清掃家電，推薦商品如微電腦微波爐、微電腦電子鍋、吸塵器等門市限定超值優惠價。

燦坤表示，「後八」則有另一波業績進帳。因應紅包商機，智慧穿戴、遊戲機將會掀起熱銷，PS5、XBOX供貨不足，因為疫情關係不宜出門，Switch這段期間的銷量也會提升。iPhone 12系列、iPad、Apple Watch以及airpods系列，亦是紅包熱門商品；CP值很高的小米5G手機、小米手錶，在這段期間也將受到歡迎。

全國電指出，歲末年終獎金入袋，許多消費者會趁著這時候入手大家電，特別是居家生活必備的大尺寸電視、大容量的冰箱或洗衣機，另外年終掃除及年菜調理需求，掃除家電及烹調家電也是相當熱門的家電項目。

全國電認為，放寒假及緊接到來的春節連續假期，資通訊商品包括遊戲機等娛樂3C都是相當熱門的選擇。

疫情延燒，全國電針對醫護人員與防疫英雄們1月底前憑相關工作證，至門市買指定機型清淨機88折。