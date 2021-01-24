快訊

北市男子夜店後爭風吃醋 搭瑪莎拉蒂遭拖下車腹部遭刺

以油漱口助「排毒」？ 教授批：毫無依據的壞科學

迎接3C通路「春節前七後八」商機！燦坤、全國電業績看旺

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

年將獎金來了，紅包行情熱門商品受到青睞。3C通路有所謂的「春節前七後八」的龐大商機，將挹注燦坤（2430）、全國電（6281）元月及2月的業績。

燦坤強調，「前七後八」是指發年終獎金到除夕的前七天，除夕領紅包的後八天。領年終獎金到年前，是家電的銷售旺季。許多消費者會在這段期間進行電視、洗衣機、冰箱等大型家電採購，而廚房電器及除舊佈新熱銷的清掃家電，亦是熱門商品。

燦坤針對「前七」這段期間，推出相關超值優惠，包括大尺寸智慧連網電視、日本六門超變頻冰箱、滾筒洗衣機等，以優惠價加上滿額禮來帶動業績。廚房家電以及清掃家電，推薦商品如微電腦微波爐、微電腦電子鍋、吸塵器等門市限定超值優惠價。

燦坤表示，「後八」則有另一波業績進帳。因應紅包商機，智慧穿戴、遊戲機將會掀起熱銷，PS5、XBOX供貨不足，因為疫情關係不宜出門，Switch這段期間的銷量也會提升。iPhone 12系列、iPad、Apple Watch以及airpods系列，亦是紅包熱門商品；CP值很高的小米5G手機、小米手錶，在這段期間也將受到歡迎。

全國電指出，歲末年終獎金入袋，許多消費者會趁著這時候入手大家電，特別是居家生活必備的大尺寸電視、大容量的冰箱或洗衣機，另外年終掃除及年菜調理需求，掃除家電及烹調家電也是相當熱門的家電項目。

全國電認為，放寒假及緊接到來的春節連續假期，資通訊商品包括遊戲機等娛樂3C都是相當熱門的選擇。

疫情延燒，全國電針對醫護人員與防疫英雄們1月底前憑相關工作證，至門市買指定機型清淨機88折。

家電 全國電 紅包

延伸閱讀

太羨慕！金酒年終獎金3.5個月起跳 民眾：還有缺嗎？

學測國寫／經驗機器+新冰箱 考生折服

「假如有座屬於你的新冰箱」 國寫命題檢驗考生想像力

本土疫情升溫 燦坤、全國電、大同3C推出新對策因應

相關新聞

巧克力雲莊 打造頂級可可豆饗宴

來到苗栗縣大湖鄉，最有名的就是當地的草莓休閒產業，但除了草莓，這裡還隱身國內唯一一家自可可產地契作、研發生產到銷售通路的巧克力專業製造商─巧克力雲莊。憑藉著自家巧克力的魅力，在全盛時期，巧克力雲莊每天吸引近3,000人次造訪，締造一年上億營收。

產業追蹤／魚香世家 搶賺觀光財

「丸文調理食品」前身是「丸文商號」，1950年在台中市第一市場55號攤位起家。創立超過一甲子時間的丸文調理食品是台中老字...

產業追蹤／洗衣業 三招再創新局

根據我國產業分類標準，洗衣產業可定義為「從事以機械、手工或提供投幣式機器來洗濯、熨燙衣物、毛巾、床單、地毯、皮衣以及其他...

產業追蹤／企業數位轉型 二代挑大梁

去年經濟部出版的《中小企業白皮書》顯示出台灣有將近98%的中小企業，就業人口占全國近79%，創歷史新高，中小企業掌握台灣...

第3代蔡伯府驟逝 寒舍集團低調

寒舍集團創辦人蔡辰洋長子、現任集團董事蔡伯府，前天晚間突因身體不適緊急送醫，急救無效宣告不治，享年四十八歲。台北地檢署檢...

土地買賣失色 大減76％

今年1月以來商用不動產交易突破百億元規模，土地交易則僅37億元，較去年1月累計159億元減少76%，主要是去年1月興富發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。