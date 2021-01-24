寒舍蔡伯府驟逝 享年48

寒舍集團創辦人蔡辰洋長子、現任集團董事蔡伯府，22日晚間因身體不適緊急送醫，急救無效宣告不治，享年48。寒舍集團低調表示，「董事蔡伯府不幸英年早逝，家屬悲痛，感謝各界關心與慰問」。蔡伯府驟逝，寒舍員工表達震驚、不捨。

寒舍集團目前由蔡伯翰接掌，集團私下透露，蔡伯府淡出決策圈多年，英年驟逝雖然不捨，但對集團營運影響不大。

蔡伯府個性低調，員工印象中的他，處事有條有理，待人客氣，對數字非常敏銳，也具有天生領導力；任職董事長期間，曾要求飯店調整各區域溫度，還聽聞有帶溫度計隨時測量，「很關心飯店提供的舒適度，甚至將向來受忽略的停車場，當飯店第二個大廳經營，是很重視細節的主管」；員工印象中，他也很注重健康，「開會時還會請大家喝健康蔬果汁」。近年因蔡伯府擔任董事，少進公司，但集團有重要活動仍會出面關心，「親送飲料、麵包，讓大家很感動」。

蔡伯府先前登上媒體的新聞不多，最轟動的消息是2004年娶進自家飯店員工黃閔暄，當時被稱為「情定大飯店」真實版，羨煞不少人；但後因黃閔暄傳出婚外情，夫妻感情破裂離婚。

蔡伯府所學為財務金融，曾在中國信託與日盛證券工作後，回到家族企業任職喜來登執行長及董事長。蔡辰洋創辦寒舍集團後，蔡伯府掛名集團董事長，直至公司登興櫃，才以「完成階段性任務」為由卸任董座，以大股東身分出任董事至今。

蔡伯府個性較弟弟蔡伯翰，顯得拘謹內斂。寒舍集團創辦初期，蔡伯府是董事長，負責台北喜來登飯店；弟弟蔡伯翰任執行長，負責寒舍艾美酒店與館外餐飲事業，兩人分工合作無間。