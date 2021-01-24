土地買賣失色 大減76％

今年1月以來商用不動產交易突破百億元規模，土地交易則僅37億元，較去年1月累計159億元減少76%，主要是去年1月興富發出售南港土地單筆來到53億元，基期較高，致今年土地交易量能下滑。

商仲業者分析，去年底央行對建商實施信用管制，會抑制建商出手意願，加上缺工缺料等問題高漲，民間土地交易恐會較去年減少，但政府釋出的土地及標案仍有機會吸引投資人目光，預期今年土地交易雖不會超過去年規模，但仍維持一定動能。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，央行去年12月無預警祭出限縮措施、限縮建商購地貸款與餘屋貸款成數，財務槓桿過大之建商可動用資金減少，未來將更精準評估投資標的並減少囤屋；壽險業資金充沛，看好其今年仍將持續投入商用不動產、地上權及BOT案。

在政府重大標案方面，仲量聯行預估，今年政府標案投資招商金額將有望突破1,900億元，包括公辦都更、捷運聯開及BOT、地上權案等，且在精華區土地稀缺，市場仍會關注政府標案，包括環狀線招商案、士北科園區、高雄亞灣特貿三開發案將會成為下個焦點。