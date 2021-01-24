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123億 商用不動產 交易火爆
今年開年未久就迎來不少商用不動產交易，包括商辦大樓、旅館、店面都有成交個案，合計今年來商用不動產交易已來到123.02億元，較去年1月全月的22.61億元成長達444%。其中不乏壽險與建商出手，顯示市中心標的稀缺，只要具開發價值物件釋出，買方出手意願仍強。
今年1月商用不動產最大筆交易，是日前中華開發大樓公開標售，新光人壽以92.888億元得標，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，該案換算每坪土地單價達1,229.24萬元，顯示連台北市中心蛋黃區邊緣土地都破千萬元，寫下區域新高紀錄。
興富發建設1月也砸下17.91億元買下台中西屯七期重劃區「沙夏精品汽車旅館」，占地面積728.16坪，據悉該汽車旅館已歇業。興富發表示，購入後打算走危老程序進行開發，未來將規劃20~30多坪首購型產品，最快也要今年底或至明年推出。
此外，寶成集團大股東家族日前透過開泰投資，以6.88億元買進北市南京東路大陸建設「琢豐」店面。根據第一太平戴維斯統計，今年以來商用不動產交易金額達123.02億元，相較去年1月全月年增444%。
第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，今年1月商用不動產交易多元，包括商辦大樓、旅館及店面等，最大宗的新光人壽標下中華開發大樓，主要是近年台北市商辦供不應求，買方應看準其都更增值潛力，有機會開發成頂級商辦產品，能帶來穩定收益。
除了新光人壽看好未來都更增值潛力，丁玟甄指出，興富發拿下台中汽車旅館也是看準未來開發價值，顯示在合理情況下，壽險與建商對未來具開發性標的仍抱持興趣，今年若商用不動產具開發增值潛力，仍能吸引投資人出手。
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