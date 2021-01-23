台中豐邑Moxy主題展登場 讓斜槓藝術玩很大！

為了讓更多人認識台中豐邑Moxy酒店從使用者角度出發的「Play on」精神，豐邑機構透過旗下的豐藝館，策劃舉辦台中豐邑Moxy主題展「斜槓藝術玩很大」，展期自即日起至5月23日，將完整呈現Moxy酒店空間的多元趣味、共享同樂的內蘊意涵。

豐邑機構作為指標建商品牌，除了在營建方面不斷創新，屢獲國家建築金質獎，近來不遺餘力推廣「豐生活」，透過All in one全生活服務團隊整合，從土地取得、規劃設計、營建修繕、社區管理、社區活動、生活美學等，不僅將五星級飯店服務系統導入社區，2020年更引進潮飯店品牌。

豐邑機構飯店事業執行長劉純芳表示，位於台中南屯區的台中豐邑Moxy酒店，在2020年11月正式開幕，延續豐邑機構一向注重以居住者角度作為建築規劃設計的精神，致力「建造不只是一間房子，而是一個家」的概念。

台中豐邑Moxy酒店，也不僅僅只是一間飯店，更兼具建築與藝術的內涵，以千禧世代旅客的視角，運用樂趣、活力的概念量身打造，為潮世代提供全新的旅宿體驗。

劉純芳指出，豐邑Moxy酒店在規劃階段，即設定「從Moxy視角呈現台中魅力」及「台中就是一個放大的Moxy」，包括整體硬體規劃設計以「台中印象」為元素，大量帶入鐵皮工廠浪板、風管、輕鋼架與水泥牆。

室內裝飾取材以聞名全球made in Taichung的腳踏車零件、籃球鞋、珍珠奶茶等名產，室內藝術風格多元，包括夜市小吃及七彩霓虹夜生活，都是取自在地人文風情的特色，隨著白天與夜晚的風格轉變，表現充沛的台中城市文化。

台中豐邑Moxy主題展，從建築規劃角度來看，融入了「台中很Moxy 」、「Moxy很台中」兩大主軸，完整呈現台中豐邑Moxy酒店處處是巧思的規劃設計初心。

從藝術的角度來看，台中豐邑Moxy酒店強調「生活中的藝術」，人人都可以是生活創作家，為生活注入獨特的創意，因此國外藝術家Eric Charles Olmstead在酒店內的公共空間，運用大量的塗鴉壁畫創作，讓藝術更有趣、更容易親近。

另外也邀請國內雕塑家曾永玲，在Moxy酒店外的人行道上製作大型街道公共藝術，運用金屬製作的大型珍珠奶茶成為可愛、趣味、亮眼的新打卡地標。

台中豐邑Moxy酒店有想像不到的空間整合，迎賓大廳是小型遊樂園，吧台是Check-in櫃台，餐桌竟然可以變成伸展台，充分發揮了斜槓空間共享的美學精神。

在四大展區，包含Moxy Design區、Moxy空間體驗區、Moxy Art區、Moxy趣味互動區，串聯起Play on精神，邀請觀展民眾一起在展覽現場參與體驗、共同創作，一同感受豐邑Moxy酒店的獨特魅力。