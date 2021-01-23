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「總太2020」近千戶新春入厝 專屬購物中心開幕吸睛

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
總太喜迎住戶入厝，廣邀社區頭家舉辦「社區新春採購節·犇向共好市集」。記者宋健生/攝影
總太喜迎住戶入厝，廣邀社區頭家舉辦「社區新春採購節·犇向共好市集」。記者宋健生/攝影

總太地產(3056)創下近千戶案量火速完銷佳績的北屯廍子造鎮案「總太2020」，進入交屋階段。總太為喜迎住戶搭上新春期間歡喜入厝，今(23)日廣邀社區頭家盛大舉辦「總太社區新春採購節·犇向共好市集」活動，社區專屬購物中心也同步試營運，多喜臨門。

歡慶「總太2020」新春入厝潮，總太特別於今、明兩天，在社區前廣場舉辦共好市集，邀請各社區頭家擺設年貨大街，兩天共匯聚60多家攤商共襄盛舉，還有舞獅秀、財神發紅包等活動及多重好禮抽獎，讓住戶及鄰里提前感受熱鬧應景的過年氛圍。

此外，總太為滿足日常所需機能，「總太2020」公設方面特別規劃300坪社區專屬購物中心，也同步於今天試營運，讓住戶在生鮮蔬果等生活採買上更加便利，具體感受總太「心生活美學聚落」的獨特社區價值。

總太深耕北屯廍子重劃區多年，近年以「心生活美學聚落」為造鎮社區開發主軸，共推出四期大案、約6,000戶案量。

總太地產董事長翁毓羚表示，疫情衝擊影響，宜居環境成購屋首要考量，相較人口密度高的市中心，擁有大公園綠地又不失交通生活機能的區域，更獲購屋族群青睞。

以台中市來看，屬北屯廍子重劃區具足上述條件，隨著周遭大型建設如台中捷運、台中市立醫院BOT案開發等利多話題助攻，近年來成為首購族、小家庭及退休民眾置產首選。

隨著時下居住型態轉變，集合式住宅蔚為主流，擁有豐富經驗的總太，在住宅規劃上講究居住舒適感，不僅堅持每間皆對外開窗、分棟分層管理，還引進智能櫃結合宅配室營運以因應數位購物生活需求。

另外，更在大面積基地開發上保留大範圍綠地，如「總太2020」、「總太聚作」結合周邊廍子溪及鄰近5,000坪的麗員公園，自然綠意環繞，讓家真正住進公園裡。

有別於他案，總太從建案規劃、營造、銷售到售後服務，優先同業落實「八大品牌宣言」，不僅擁有自家甲級營造廠、採自建自售模式，更能規劃出多元的公設項目。

社區營造方面，則型塑「共好、共學、共享」的互助住宅理念，投入社區第一年免費代管、輔導管委會運作等資源，並舉辦共好市集、社區藝能學院等多項活動，挖掘出社區內的優秀職人及師資，甚至邀請住戶參與公設營運，藉由社區聯網的串聯，讓社區資源得以互通有無，形成具有實質經濟效益的社區生態圈。

憑著軟硬實力兼施，以及擁有市區中相對親民的價格，總太「心生活美學聚落」造鎮案在市場上反應熱絡，包括一期「總太2020」、二期「總太聚作」總戶數累計1,870戶，均於開案一年內宣告完銷，目前三、四期「心之所向」預計今年第1季登場，開發面積達1.1萬坪，全案規劃1,834戶，同樣備受矚目。

「總太2020」進入陸續交屋階段，社區專屬購物中心同步試營運。記者宋健生/攝影
「總太2020」進入陸續交屋階段，社區專屬購物中心同步試營運。記者宋健生/攝影

重劃區 年貨大街 疫情

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