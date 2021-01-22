台中「合勤共生宅」成功打造新型態高齡者合適住宅

由合勤健康事業規劃、在台中市烏日區打造的第一棟「合勤共生宅」，去年6月開幕以來，進住率迅速突破六成，此案標榜引領各界進入高齡者的真實生活與照護領域，是適合高齡者需求的新型態住宅。

最近，合勤健康事業在苗栗聯合大學附近，又推出「合勤天暖」全齡健康宅，共規劃86間小套房及3房產品，預計明年中交屋。其中50間套房採售後包租模式，另外36間3房產品採預售，在當地市場造成話題，並成為熱銷指標建案。

「合勤天暖」銷售經理王鈺佑表示，此案採信託履約，套房產品規劃10至12坪，每戶總價240萬至270萬元，售後包租，初估年租金9.6萬元，投報率約6%；3房產品則在600萬至800萬元。

至於烏日「合勤共生宅」，共規劃99間套房及1房1廳產品，採「只租不售」模式，月租金在3.8萬至5.5萬元。合勤健康事業與合庫金控合作成立信託帳戶，繳交100萬元即可成為樂齡會員，未來均可入住各地的合勤健康共生宅。

台灣邁入高齡化社會，樂齡建築發展成為新的課題。合勤健康事業董事長李柏憲認為，樂齡建築必須要有溫度的服務，引入專業團隊將硬實力、軟實力、巧實力展現出來，藉此模式才可以滿足社會照護需求的新商業模式。

合勤健康事業於2017年成立，以「合勤健康共生宅」為開發主軸，結合康、養需求，以及共學、共創、共遊、共好、共食等模式，目前在台中烏日、新北新莊、苗栗、桃園、金門等地區，陸續展開以養老生活規劃的共生住宅。

從承租教育部土地開始，斥資4.5億元成功打造烏日「合勤共生宅」的李柏憲，至今已提出包括烏日、苗栗、新莊等三種共生宅模式，它們都有一個共通點，就是透過打造內外共生圈，讓入住者不論是對內對外都能共生共融。

李柏憲近幾年陸續參觀50多家日本照護機構，接著又赴德國、北歐丹麥等地看到更多安養住宅的規劃。

他表示，德國已經出現所謂的「共用住宅」，北歐則進一步做到了「全齡化」空間，及全人全週期的服務照護模式，包括空間或服務不足之處，全可向外延伸找合作的護理之家、養護及長照機構來協助。

此外，這種全齡化空間，還有不少公共空間，可提供入住的長者互相交誼，某種程度上很像台灣過去的「三合院」。而如今的合勤共生宅，正是朝此方向，透過「內外共生圈」建立的模式，來提供更多服務。

目前，合勤共生宅就有進駐不同服務的公司，互相支援。例如康茵行旅是康養酒店提供飯店式住宿；餐飲服務則有愛自然農夫市集、彩色曼陀羅咖啡、夢見伊甸園茶吧及手作烘培的73號手作烘培坊。

另外，還有課程及會議場地空間租借的好青春及漫思匯所等多元化全齡空間。