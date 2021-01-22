東南亞影響力聯盟上路 建工作基地台商捐地響應

民間發起的「東南亞影響力聯盟」（簡稱SIA）今（22）日成立，立即有東南亞台商響應支持。在越南投資逾30年的勇源教育發展基金會執行長冼文舉宣布，將捐場地供SIA在越南胡志明市作為工作基地；在菲律賓投資有成的美德曼哈頓集團總裁楊克誠隨後也表示，在柬埔寨投資的曼哈頓區特區，也可提供給SIA合作使用。

投資銀行家出身的藍濤亞洲總裁黃齊元，今天在台北發起成立「東南亞影響力聯盟暨大學」。SIA的核心成員皆是當地著名台商或華商，包括在越南長達30多年的台商冼文舉、新加坡超級咖啡創辦人張騏牧、馬來西亞百匯醫院創辦人余抗強、泰國Hana Semiconductor營運長許惠洙、以及在菲律賓、柬埔寨深耕多年的美德向邦集團總裁楊克誠等。

冼文舉說，他在越南投資35年了，30幾年前在胡志明市買下一塊地，因無具體計畫閒置，後來這塊地的對面興建一座捷運站，土地用途價值大增，他也因此成立了新事業群。冼文舉當場宣布，這塊工業區土地將提供SIA在胡志明市成立工作基地需求使用。

冼文舉近年投注精力推動台越交流。他認為，政府對越南工作忽略了三塊領域，分別是：一、越南學生來台就學的人才培養；二、透過醫療搭建台越交流橋梁；三、除了教育、醫療，農業也是台灣的強項，可以協助越南發展。他說：「現在最好的服務，不是提供最好的產品給客戶，而是提供客戶最需要的產品。」

做醫療用品知名的美德曼哈頓集團總裁楊克誠，因接受美國CNN電視專訪未準時出席成立大會，發起人之一的投資銀行家王伯鑫問起晚到的楊克誠剛才受訪內容。原來，在菲律賓投資已有32年之久的楊克誠，雖然身分是外國人，但他最近受菲律賓政府指派，擔任聚丙烯（PP）產業聯盟的創辦人。CNN好奇，為什麼菲律賓有條件外銷PP？還可以成立產業聯盟？

楊克誠說，去年新冠疫情爆發，2月間大陸極度欠缺PP原料之際，「從菲律賓飛往武漢的第一架班機，上面就是載著PP」。他指出，經過30幾年，東南亞中不只有越南是投資的黃金國度，菲律賓也成為投資樂土；柬埔寨亦然，這個國家除了遵循「一個中國」原則，經濟面對台灣展開雙臂全歡迎。他也宣布，美德曼哈頓所屬的特區會提供SIA基地使用。

中台灣地區29家工業區成立的「中部產業振興聯盟」，這次由中部工業區理事長聯誼會會長陳永豐和全國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻，共同出席今天活動，秦嘉鴻表示，將積極推動台灣產業和東南亞的全方位連結與深度合作。