強茂收購凡甲？凡甲回應了

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

針對強茂（2481）無預警發動公開收購，連接器廠凡甲今（22）日表示，作為上櫃公司，對於任何投資人有意投資，都抱持開放歡迎的立場，而且凡甲的經營績效很好，又有穩定配息，適合長期持有。

凡甲發言體系證實，對於強茂公開收購一事，也是剛剛才知道，但由於強茂的公告時間點在周末，要到下周一內部開會再做進一步了解，對有意投資公司的人，都抱持開放歡迎態度。

至於凡甲公司派掌握多少股權？凡甲表示，沒什麼大問題，凡甲2021年也將進行董監改選。

凡甲日前也宣布減資約25%舊股票最後交易日訂於3月17日，這也意味強茂若公開收購條件成就，也將參與凡甲現金減資，每股可領回約2.5元的現金。

凡甲2020年在筆電、伺服器需求帶動下，營收寫下新高，法人估，獲利可望改寫新高，每股純益估達7元，凡甲2021年看好筆電、伺服器以及電動車市場持續成長，營收獲利可望續攻高。

筆電

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