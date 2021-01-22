疫情升溫 中西醫學博士研發春節防疫「新希望禮盒」

疫情升溫，健康成了最重要的新年願望。由中西醫學博士、臻品中醫院長陳勇利研發的「新希望禮盒」正式上市；禮盒從外部清潔的手工皂到內用養生茶包，搭配提升免疫力的泡澡包和面膜，標榜為具防疫概念的春節禮盒。

也是「臻品植萃」創辦人的陳勇利表示，新希望禮盒的設計完全採用100%環保材料(埔里茭白筍殼與紙漿)，就是希望送禮的同時、也可以愛護地球。

而這樣的設計理念，獲得德國iF、德國紅點等6個國際設計大賽肯定，更在今年台中十大伴手禮評選中拿到首獎。臻品植萃首家旗艦店已進駐台中市大墩七街，相關產品除了在國內多家頂級溫泉飯店及電商通路販售外，去年在泰國Lazada線上通路上架，另於香港「協作公館」生活用品販售，市場反應熱絡；今年並計畫進軍日本藥妝通路。

陳勇利表示，他行醫25年，第二次遇到這麼討人厭的流行病「新冠肺炎」(第一次是SARS)。從醫生的角度來看，這個沒完沒了的疫情，似乎是老天告誡人們要「順天養生」。

這跟新希望禮盒設計理念之一的「種子」不謀而合，禮盒有12種種子可以選擇，包括紅紫蘇、小松菜、葉用蘿蔔、菠菜、韭菜、萵苣，百日菊、紫羅蘭、波斯菊、阿拉比卡咖啡豆、康乃馨、向日葵等，種子長出的綠色植物既友善地球又有療癒感。

至於獲得台中十大伴手禮首獎的禮盒，內容物包括臻品植萃四大天王商品：人參面膜、青春泡湯包、茉莉氣巡茶及珍珠手工皂。

人參面膜採用得獎手工皂的美容成分秘方；青春泡湯包內含有桂枝、大風草、香茅等放鬆全身筋骨的天然花草。

茉莉氣巡茶更是連得3屆飲料界米其林ITQI冠軍的大熱門健康茶，養顏美容又促進循環；珍珠手工皂的美白效果，也獲得比利時美容MODNE大賽92分高分的金獎肯定。

陳勇利說，這四款商品原本就是網友最愛，經過十大伴手禮的加持後更加熱銷，春節送禮送健康更有心意。