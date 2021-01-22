聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫 中西醫學博士研發春節防疫「新希望禮盒」

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
中西醫學博士陳勇利研發、具防疫概念的「新希望禮盒」正式上市。記者宋健生/攝影
中西醫學博士陳勇利研發、具防疫概念的「新希望禮盒」正式上市。記者宋健生/攝影

疫情升溫，健康成了最重要的新年願望。由中西醫學博士、臻品中醫院長陳勇利研發的「新希望禮盒」正式上市；禮盒從外部清潔的手工皂到內用養生茶包，搭配提升免疫力的泡澡包和面膜，標榜為具防疫概念的春節禮盒。

也是「臻品植萃」創辦人的陳勇利表示，新希望禮盒的設計完全採用100%環保材料(埔里茭白筍殼與紙漿)，就是希望送禮的同時、也可以愛護地球。

而這樣的設計理念，獲得德國iF、德國紅點等6個國際設計大賽肯定，更在今年台中十大伴手禮評選中拿到首獎。臻品植萃首家旗艦店已進駐台中市大墩七街，相關產品除了在國內多家頂級溫泉飯店及電商通路販售外，去年在泰國Lazada線上通路上架，另於香港「協作公館」生活用品販售，市場反應熱絡；今年並計畫進軍日本藥妝通路。

陳勇利表示，他行醫25年，第二次遇到這麼討人厭的流行病「新冠肺炎」(第一次是SARS)。從醫生的角度來看，這個沒完沒了的疫情，似乎是老天告誡人們要「順天養生」。

這跟新希望禮盒設計理念之一的「種子」不謀而合，禮盒有12種種子可以選擇，包括紅紫蘇、小松菜、葉用蘿蔔、菠菜、韭菜、萵苣，百日菊、紫羅蘭、波斯菊、阿拉比卡咖啡豆、康乃馨、向日葵等，種子長出的綠色植物既友善地球又有療癒感。

至於獲得台中十大伴手禮首獎的禮盒，內容物包括臻品植萃四大天王商品：人參面膜、青春泡湯包、茉莉氣巡茶及珍珠手工皂。

人參面膜採用得獎手工皂的美容成分秘方；青春泡湯包內含有桂枝、大風草、香茅等放鬆全身筋骨的天然花草。

茉莉氣巡茶更是連得3屆飲料界米其林ITQI冠軍的大熱門健康茶，養顏美容又促進循環；珍珠手工皂的美白效果，也獲得比利時美容MODNE大賽92分高分的金獎肯定。

陳勇利說，這四款商品原本就是網友最愛，經過十大伴手禮的加持後更加熱銷，春節送禮送健康更有心意。

除了新希望禮盒充滿防疫概念，陳勇利也不計成本加碼送，2月底前購買新希望禮盒一組，即加贈健康防疫組，內含2包提升防疫力的粉光元氣茶及3包防疫洗手乳隨身包。

位於台中市南屯區大墩七街的「臻品植萃」旗艦店。記者宋健生/攝影
位於台中市南屯區大墩七街的「臻品植萃」旗艦店。記者宋健生/攝影
「臻品植萃」是中西醫學博士陳勇利創立的養生品牌。記者宋健生/攝影
「臻品植萃」是中西醫學博士陳勇利創立的養生品牌。記者宋健生/攝影

延伸閱讀

潮州春節市集停辦　攤商：不只消費者怕業者也怕

苗縣無國中小規劃寒假畢旅 寒輔防疫遵中央指示

2廠商退出2021台北電玩展 原攤位改為防疫排隊區

防疫避群聚 淡水公所提前拆節慶燈飾

相關新聞

疫情升溫 中西醫學博士研發春節防疫「新希望禮盒」

疫情升溫，健康成了最重要的新年願望。由中西醫學博士、臻品中醫院長陳勇利研發的「新希望禮盒」正式上市；禮盒從外部清潔的手工...

受疫情衝擊產業優先！改善製程最高可獲250萬補助

為因應疫情、振興產業發展，勞動部去年優先輔導受疫情影響的事業單位進行製程改善，並提供經費補助，根據統計，109年共補助4...

不再單打獨鬥 黃齊元揪團成立東南亞影響力聯盟

不要再單打獨鬥了！藍濤亞洲總裁黃齊元結合產官學界，揪團成立「東南亞影響力聯盟」（Southeast-Asia Impac...

琺何精品旅館回饋社會 捐百萬復康巴士予脊髓損傷協會

不畏疫情衝擊，琺何精品旅館2020年營運逆勢成長，旅館董事長徐慶明不忘回饋社會，特別響應新竹市議員黄文政號召，今（22）...

台灣疫情升溫 桃機因應春節返國潮加強管控措施

桃園醫院爆發群聚感染，引發本土疫情升溫，而近期已到春節前返國的高峰期，為因應疫情升溫，桃園機場公司今晚發出新聞稿，採行多...

遠雄集團歲末愛心齊發 裝年菜送祝福

新型冠狀病毒肆虐，不僅危及人民生命安全，也重創世界經濟。社會民生需求的改變，也影響著默默照顧弱勢族群的社福單位。新型冠狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。