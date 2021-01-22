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受疫情衝擊產業優先！改善製程最高可獲250萬補助

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部職安署優先針對受疫情衝擊的中小企業及高風險製造業，提供購置機械安全裝置、改善製程及安全衛生設備、促進勞工身心健康等3大類型的振興補助方案，最高補助金額達250萬元。記者葉冠妤/攝影
勞動部職安署優先針對受疫情衝擊的中小企業及高風險製造業，提供購置機械安全裝置、改善製程及安全衛生設備、促進勞工身心健康等3大類型的振興補助方案，最高補助金額達250萬元。記者葉冠妤/攝影

為因應疫情、振興產業發展，勞動部去年優先輔導受疫情影響的事業單位進行製程改善，並提供經費補助，根據統計，109年共補助488家事業單位，總補助經費達1億1368萬元，較原規畫經費多出31%，事業單位也比前年增加36%，勞動部表示，今年將持續擴大辦理，提高部分補助金額，協助事業單位在疫情期間蛻變轉型。

勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，新冠疫情爆發後，不少事業單位訂單及營業額縮減，不得不減產或減班休息，職安署因此優先對受疫情衝擊的中小企業及高風險製造業，提供購置機械安全裝置、改善製程及安全衛生設備、促進勞工身心健康等3大類型的振興補助方案，以穩定在職勞工就業。

他舉例，例如桃園市一家小型金屬加工廠，將廠區內的金屬切斷加工設備增置感應式自動停止裝置，萬一勞工不慎將肢體伸入危險區域，機器會立刻停止；台南縣一家車燈製造廠，在接受產線自動化安全專案輔導後，將原本需以人工操作的工作，改為自動化，或加上輔助工具，不僅減少機械切割、夾捲、噪音等危害，也讓工作環境更加整齊與清潔。

張國明說，勞動部今年將持續推動補助中小企業及特定產業「購置機械安全裝置等設施」，最高20萬元、「促進勞工身心健康補助」最高50萬元、「改善製程及安全衛生設備補助」最高250萬元等3類型之補助方案，共計6項補助計畫。其中購置安全裝置、促進身心健康兩類補助金額，今年也特別提高。

此外，除以橡膠製品製造業列為重點推動產業，今年也擴大將鑄造業、表面處理業、印染整理業納入專案輔導補助對象。

張國明也提及，自去年底出現本土案例，職安署隨即啟動專案，針對長照機構、清潔服務業、批發零售業、冷凍食品等高風險事業單位進行防疫機制查核，檢查清潔消毒機制、分流通風等防疫措施是否落實，目標稽查500家事業單位。

疫情 勞動部

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