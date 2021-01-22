憶聲推全新聲控智慧咖啡機AXION 搶攻智慧家電市場

憶聲（3024）將推出全新聲控智慧咖啡機，以擁有的德國品牌AXION，作為搶攻智慧家電市場的試金石。

憶聲表示，以歌林為主要的家電品牌；AXION則是憶聲另個小家電品牌，今後將專攻智慧小家電領域，此次AXION 先推出單件咖啡機商品，有助提升品牌價值上，也讓憶聲旗下品牌注入AIOT的元素，今後無論是AXON或歌林品牌，均將結合更多智慧家電領域，改變社會大眾對憶聲的印象。

憶聲強調，擁有德國品牌血統的AXION即將上市，具有全新聲控智慧咖啡機，擁有「APP遠控」「聲控」、「一鍵完成」三大特色，不僅功能實用、設計人性化，外型時尚，價格親民，將與消費者共創全新的智慧生活體驗，搶攻台灣智慧家電市場。