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華新決議新增東元普通股 總額不超過18億元

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

華新（1605）今(22)日公告董事會決議新增取得東元普通股，交易總金額以不超過18億元以下執行，截至至今日為止，累積持有東元181,233,730股 ，包含股份交換取得普通股及含本次公告日前已投資約2.9億元。

法人認為，華新日前買入東元2.9億元，依據其公告，是2020年12月29日開始買入，持股增加約0.473%，累計持股東元增加至約8.473%，今後還有15億元可以執行買入東元持股，以目前股價水準，全數執行後，持股將來到約11%，增加約3%，成為東元僅次於寶佳集團的第二大單一法人股東。

華新指出，基於東元產業競爭力及看好相關產業長期發展，擬增加投資。本案資金來源為自有資金及銀行借款，且本公司於去年第3季合併財務報告營運資金約264.26億元，足以支應投資資金需求。買入東元股票是從2020年12月29日至2021年12月28日。交易數量、每單位交易金額及交易總金額等實際交易資訊將待執行完畢後，依據相關規定辦理公告。

東元則表示，去年11月東元跟華新以換股方式建立策略聯盟，元月6日公告換發新股後，華新持有東元8%股權，東元持有華新6%股權。東元股本將增加17億元為213.8億元。

市場人士認為，在華新以換股方式持有東元8%，寶佳集團持有東元27.85%的股權降至25.78%，仍是東元第一大法人股東。此次東元結盟華新，外界解讀為東元引進華新為白衣騎士，以華新集團焦家在資本市場經驗深厚，在今年東元全面改選董事，焦家將成為東元的關鍵助力。

法人認為，華新持股東元累計達 181,223,730股，以東元股本是2,138,796,616股 ,目前華新持股東元約佔8.473%

東元 華新 股東

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