美德醫療口罩完成鉛含量檢測 公司：全部「零檢出」

日前消基會公佈其自行送驗的彩色口罩檢驗報告，指稱美德醫療（9103）的「嘿嘿黑」黑色成人口罩檢出些微鉛含量。美德醫療於今(22)日鄭重聲明，該公司全系列口罩，業經全國公證完成鉛含量檢測，全部零檢出，敬請消費者放心、安心。

美德醫療指出，消基會依據的CNS15290紡織品安全規範，並非是針對拋棄式口罩制定的檢測標準。而且其中含鉛測試僅針對12歲以下孩童有塗層之織物。美德醫用口罩(未滅菌)-嘿嘿黑款為成人口罩，根本不在測試之列。

為消除民眾疑慮並讓使用者安心，美德醫療將於官網公布全國公證所做鉛含量零檢出之報告，敬請民眾上網瀏覽。

美德醫療身為個人防護裝備(PPE)製造領導品牌，成立三十多年來，一直以守護民眾健康為使命。所有產品皆經過重重檢驗，其中醫療型口罩通過台灣CNS14774及CNS15290、美國ASTM F2100、歐盟EN14683以及ISO10993 生物相容性測試，包含皮膚敏感、皮膚刺激、以及細胞毒性測試，確保提供消費者符合國家規範之產品，敬請民眾放心使用。