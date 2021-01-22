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琺何精品旅館回饋社會 捐百萬復康巴士予脊髓損傷協會

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
琺何精品旅館今捐百萬元復康巴士予脊髓損傷協會。記者李珣瑛／攝影
琺何精品旅館今捐百萬元復康巴士予脊髓損傷協會。記者李珣瑛／攝影

不畏疫情衝擊，琺何精品旅館2020年營運逆勢成長，旅館董事長徐慶明不忘回饋社會，特別響應新竹市議員黄文政號召，今（22）日捐助脊髓損傷協會一輛價值逾百萬元的復康巴士，讓脊隨損傷者就醫交通更方便。

琺何精品旅館董事長徐慶明表示，去年能維持業績成長，關鍵在於掌握時機和市場需求。為了符合想嘗鮮、偽出國的消費需求，全館以綠光森林的氣氛設計，讓消費者能有遠離塵囂，有入進入大自然輕鬆度假感。琺何提供多達42種不同的主題房，如：異國風、個性風、貴族風、夢幻風等系列，還包括歡唱KTV室、桌遊室、會議聯誼室等多功能設施。針對預約者不同的使用目標，讓舉凡：朋友聚會、公司辦趴、親子出遊、家庭同樂等，都能在防疫時期享有單純獨立的娛樂社交空間。

新竹市議員黃文政表示，感謝琺何精品旅館董事長徐慶明關心脊髓損傷者行動不便的處境，捐贈新竹市脊髓損傷協會功能齊全的復康巴士，空間設備器材、身障者方便使用的一鍵式機械設施一應俱全，價值逾百萬元。他說，徐董事長的愛心，是送給脊髓損傷者最好的新年禮物，也呼籲有能力者共同投入愛心做公益的團隊。

社團法人脊髓損傷協會理事長潘明興指出，感謝黃文政議員積極奔走為傷友尋求資源，並透過臉書讓社會大眾了解協會困境。志倢科技公司董事長曾國强也因此響應公益透過議員聯繫協會，捐贈15萬元現金幫助脊髓損傷者更換醫療器材及各種醫療需求。也特別感謝琺何精品旅館董事長熱心公益，從挑選車款、裝設器材開始就親自參與，親力親為幫脊髓損傷者服務，讓行動不方便的傷友，在新的一年可以更方便往返就醫，不必為就醫的交通問題所困擾。

琺何精品旅館今捐百萬元復康巴士予脊髓損傷協會。記者李珣瑛／攝影
琺何精品旅館今捐百萬元復康巴士予脊髓損傷協會。記者李珣瑛／攝影

身障者 疫情

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