台灣自製衛星延後發射 太空中心：火箭安全檢查

台灣團隊研製的飛鼠衛星、玉山衛星原訂今晚搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭於美國卡納維爾角基地升空，不過太空中心收到美方通知，因第二節火箭安全檢查，衛星發射延後一天至台灣時間23日晚間發射。

科技部轄下國研院國家太空中心日前遴選3組國內團隊，研發製作3顆立方衛星，分別為飛鼠衛星、玉山衛星與堅果衛星；其中飛鼠衛星、玉山衛星歷時3年多研發，預計台灣時間22日晚間升空。

太空中心今天接獲美方通知，因第二節火箭安全檢查相關事宜，發射延後至台灣時間1月23日晚間10時24分發射。

太空中心副主任余憲政解釋，火箭發射延誤其實蠻常見，因為會發生各種情況，除了安全檢查，也需要適合的氣候，大雷雨不行、高空風速過高也不能安全發射，衛星是否準備完畢也有影響。

這次除了台灣團隊研製的飛鼠衛星、玉山衛星，同班次還有來自其他國家幾十個小型衛星，雖然因火箭安全檢查延後發射，余憲政表示，飛鼠、玉山衛星沒有出狀況，「我們已經Ready了」。