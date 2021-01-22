台北101看好高端顧客消費力 今年拚業績年增10%

台北101購物中心展望今(2021)年營收和會員數將有成長雙位數，業績可望挑戰2019年水準。101購物中心營運長朱麗文表示，由於2019年業績創歷史新高，去(2020)年受疫情影響，海外觀光客銳減，幸虧下半年國際精品珠寶腕錶業績創高，足以彌補海外觀光客業績。

朱麗文指出，由於高端消費客群留在台灣消費，去年國際精品珠寶腕錶業績創高，101購物中心也深耕本地客群。她舉例說明，去年合併營收本地客業績成長27%，足以彌平缺失的海外觀光客業績，加上觀光客業績僅占整體2-3成，看好國人因疫情不能出國旅遊，不少人將年度旅遊預算轉移至國內精品消費，今年全年業績可望有10%成長。

台北101商場行銷部資深總監李亞屏表示，目前總會員數逾36萬人，其中，VIP 會員數 (單筆消費滿 100 萬元者) 達1600多人，較過往每年平均在1100-1200 名左右大增，推測是不能出國旅遊以及台商回流趨勢下，高端消費客群回流。

其中，會員數2019至2020年成長55%，達36萬人以上，動卡率成長近30%，本地客業績成長雙位數，受惠疫後人潮回流，其中又以珠寶、腕表、精品成長最高，占營收7成。

朱麗文指出，去年7-8月間推出錶展，有效帶動本地客消費成長幅度高達 100%，而隨著周年慶、耶誕檔期買氣大幅回升，又以錶類、珠寶類等價位偏高的品類增幅相對高，迅速彌補海外觀光客業績。

展望2021 年，朱麗文認為，在精品消費趨勢下，101購物中心匯聚國際精品旗艦大店優勢，同時擁有最齊全品牌優勢，看好101購物中心主力高端珠寶腕錶品牌力道，預料今年整體業績將再度轉為成長，今年全年業績可望有10%成長。

由於疫情影響，帶動線上電商備受關注，李亞屏指出，101購物中心也於去年首次推出線上購物系統「101伸展台（Stage @ Taipei 101，簡稱Stage101）」，吸引不少年輕族群Y、Z世代加入，帶動去年會員數雙位數成長，看好高端消費在地客回流，今年會員數亦挑戰有雙位數成長。

至於今年新年檔期，台北101購物中心邀請國內知名古典樂團，辦新年音樂會，並集結館內 16 大國際精品祭出指定日期點數三倍送的活動；並且持續與多位藝術家合作，在館內擺放多款藝術作品、舉辦活動，希望創造消費者寬敞舒適的購物環境，在防疫並控管活動人數的前提下，提升實體店的聲量。