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遠雄集團歲末愛心齊發 裝年菜送祝福

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
遠雄文教公益基金會看見後疫情世代的社會問題，今年再度參與安得烈食物銀行「歲歲平安喜箱緣」。　圖／遠雄集團提供
遠雄文教公益基金會看見後疫情世代的社會問題，今年再度參與安得烈食物銀行「歲歲平安喜箱緣」。　圖／遠雄集團提供

新型冠狀病毒肆虐，不僅危及人民生命安全，也重創世界經濟。社會民生需求的改變，也影響著默默照顧弱勢族群的社福單位。新型冠狀病毒流行至今，導致經濟緊縮，影響企業與小額捐款人的意願，根據NPO大調查，有64.8%的非營利組織出現捐款下降，49.1%必須面對被迫改變運作形態。

遠雄（5522）文教公益基金會看見後疫情世代的社會問題，今年再度參與安得烈食物銀行「歲歲平安喜箱緣」，除認購250份食物箱，更邀請遠雄集團總管理處同仁們一同響應，透過志工親手填裝每份食物箱，帶給所需家庭一份溫暖的祝福。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：今年邀請集團總部參與年菜公益活動，號召同仁們以行動支持，新冠病毒侵擾的期間，社福團體在募款上面臨阻礙，我們希望凝聚力量、發揮愛心，為社會注入一股暖流與希望。

許多首次參與活動的志工，紛紛表示這次的活動非常有意義，能更了解弱勢家庭的需要，真實看見他們對生活物資的缺乏，希望自己親手包裝的食物箱，能陪伴每個家庭度過一個溫馨的好年！未來也希望透過自身微薄的力量，小額捐款幫助更多的社福單位，讓社會充滿更多的正能量。

基金會長年關注各項教育與社會公益議題，每年提供獎助學金鼓勵學生敦品勵學外，也關心各地區課輔中心、陪讀班的學習狀況；投入公益修繕、文化教育等公益活動，希望集結集團的資源與力量，幫助更多所需的學童，善盡企業社會責任。

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