快訊

「文言文看三次才懂、沒考國學常識」 學測國文試題、解答看這裡！

緊來！高市限量新春小物開放索取

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄市政府循往例製作高雄版新春小物發送給市民朋友。照片／高市府提供
高雄市政府循往例製作高雄版新春小物發送給市民朋友。照片／高市府提供

牛年到，高雄市政府循往例製作高雄版新春小物發送給市民朋友。高市府表示，傳統春聯延請全國知名的高雄書法家陳明德老師，其用剛健有勁的筆觸，寫下對未來的心意和祝福；此外，市府也準備了富有高雄特色的方形Q版春聯，祝福市民朋友在牛年平安、健康、幸福，「犇」向希望、「犇」向美好。相關新春小物數量有限，有需要的市民朋友請留意索取資訊。

傳統春聯上頭的「犇向希望」書法字，出自陳明德老師之手。陳老師任職於高雄湖內區明宗國小，曾奪下全國美術展書法金牌、也是湖內明宗書法館館長，這次以剛健有勁的筆觸，寫下對未來的心意與祝福。

高市府也設計方形Q版春聯，這款春聯以「犇向美好」字樣為主軸，周邊環繞崗山之眼、捷運美麗島站光之穹頂、高雄流行音樂中心和高雄輕軌等高雄景點；另外，棗子、芒果、芭樂、香蕉、白玉蘿蔔、肉燥飯、黑輪等高雄在地農產及美食，亦在構圖之列。另福袋部分，以可愛風格呈現牛年意象，內有1元硬幣，數量有限，即日起可領取。

高市府歡迎市民朋友索取牛年限定高雄版新春小物，傳統春聯、福袋，自即日起可至市府四維行政中心一樓聯合服務中心、鳳山行政中心前棟一樓服務台、各區公所索取；方形Q版春聯則從1月27日(週三)起，開放市民朋友至市府四維行政中心一樓聯合服務中心、鳳山行政中心前棟一樓服務台、各區公所索取。各處新春小物數量有限，索完為止。

書法家 福袋 高雄輕軌

延伸閱讀

潮州鎮集百名書法家提筆揮毫 一個上午產出上千幅春聯

好樣的！高雄六龜山茶及美濃147米躋身米其林等級

小小書法家寫春聯 畫牛年年畫 為彰化獨老送暖

爭取連任起跑？ 江啟臣：過年前訪朱立倫在內歷任主席

相關新聞

侍酒師從華爾街返台瞄準宅經濟 攜手MUME推XO醬

疫情下宅經濟發威，除了拌麵商機快速成長，海外職人也返台瞄準機會。曾被選為前50位最值得追蹤Instagram的侍酒師的李...

遠雄集團歲末愛心齊發 裝年菜送祝福

新型冠狀病毒肆虐，不僅危及人民生命安全，也重創世界經濟。社會民生需求的改變，也影響著默默照顧弱勢族群的社福單位。新型冠狀...

緊來！高市限量新春小物開放索取

牛年到，高雄市政府循往例製作高雄版新春小物發送給市民朋友。高市府表示，傳統春聯延請全國知名的高雄書法家陳明德老師，其用剛...

大成攜日本昭和打造全台最大雞蛋廠 穩坐蛋品市占第一

大成（1210）投資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化二林將興建全台最大雞蛋旗艦廠「昭成蛋品廠」，今（22）日舉辦動土...

悠遊付在燦坤門市上線 添購3C家電搶優惠趁現在

國內3C通路龍頭燦坤（2430）是首家使用悠遊付支付的線上3C電商，現在燦坤全台280家門市也可以使用悠遊付了。即日起在...

因應離岸風電商機 港務公司新成立港務重工公司

因應風機零組件「超長、超寬、超重」的特性，與一般商港進出口貨物性質不同，港口經營迎來新興產業與港內物流運籌的成長契機，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。