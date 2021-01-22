緊來！高市限量新春小物開放索取

牛年到，高雄市政府循往例製作高雄版新春小物發送給市民朋友。高市府表示，傳統春聯延請全國知名的高雄書法家陳明德老師，其用剛健有勁的筆觸，寫下對未來的心意和祝福；此外，市府也準備了富有高雄特色的方形Q版春聯，祝福市民朋友在牛年平安、健康、幸福，「犇」向希望、「犇」向美好。相關新春小物數量有限，有需要的市民朋友請留意索取資訊。

傳統春聯上頭的「犇向希望」書法字，出自陳明德老師之手。陳老師任職於高雄湖內區明宗國小，曾奪下全國美術展書法金牌、也是湖內明宗書法館館長，這次以剛健有勁的筆觸，寫下對未來的心意與祝福。

高市府也設計方形Q版春聯，這款春聯以「犇向美好」字樣為主軸，周邊環繞崗山之眼、捷運美麗島站光之穹頂、高雄流行音樂中心和高雄輕軌等高雄景點；另外，棗子、芒果、芭樂、香蕉、白玉蘿蔔、肉燥飯、黑輪等高雄在地農產及美食，亦在構圖之列。另福袋部分，以可愛風格呈現牛年意象，內有1元硬幣，數量有限，即日起可領取。

高市府歡迎市民朋友索取牛年限定高雄版新春小物，傳統春聯、福袋，自即日起可至市府四維行政中心一樓聯合服務中心、鳳山行政中心前棟一樓服務台、各區公所索取；方形Q版春聯則從1月27日(週三)起，開放市民朋友至市府四維行政中心一樓聯合服務中心、鳳山行政中心前棟一樓服務台、各區公所索取。各處新春小物數量有限，索完為止。