台電連9年舉辦採買年貨 澎湖獨居長者最有感

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫下，台電尖山發電廠今天帶著湖西鄉200多名清寒獨居長者提前採買年貨，每名長者都是大包小包，準備過個溫飽的新年。

台電離島關懷獨居清寒長者公益系列活動，由澎湖尖山發電廠長歐致誠一早率電廠志工，出動有大、小巴士來接送湖西鄉轄內14個村里223名長者，一起開心採買年貨。

台電表示，電廠轄區的獨居清寒長者採買年貨，每人有3000元的額度，長者想買什麼或想吃什麼都可以，應有盡有，在2個多小時的採買中，精挑細選，每名長者都帶著大包小包的年節民生用品回家，準備過個好新年。

現年97歲陳姓老阿嬤開心的說，台電像家人一樣有夠甘心，每年在年前都會帶著長者來採買年貨，買了滿車的民生用品，能在家好好過年。

台電副總經理陳建益表示，台電關懷獨居清寒長者公益活動，在全國各電廠都有類似活動，其中，澎湖尖山發電廠所辦的「採買年貨」活動，將溫暖送到最弱勢的角落，最有意義且有感。今天看到獨居長者在志工的扶持下，快樂且專注的採買年貨的時刻，最為感動，未來仍將持續的推動。

尖山發電廠長歐致誠表示，台電離島關懷獨居清寒長者公益系列活動，今年邁入第9年，每名獨居長者都快樂的採買自己所需年貨，至於年前的圍爐餐會，因受疫情升溫影響，今年宣佈取消。