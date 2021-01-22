快訊

「文言文看三次才懂、沒考國學常識」 學測國文試題、解答看這裡！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大成攜日本昭和打造全台最大雞蛋廠 穩坐蛋品市占第一

經濟日報 / 記者何秀玲／彰化即時報導
大成集團董事長韓家宇說明昭成蛋品廠的建設對整體產業的重要性。大成／提供
大成集團董事長韓家宇說明昭成蛋品廠的建設對整體產業的重要性。大成／提供

大成（1210）投資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化二林將興建全台最大雞蛋旗艦廠「昭成蛋品廠」，今（22）日舉辦動土典禮，預計在明（2022）年9月底前完工。每小時將可處理38萬顆蛋，市占率提高至10%，穩坐蛋品市占第一，也是全台唯一建立完整雞蛋垂直整合體系的公司。

大成2020年全年營收約791.4億元，年增1.4%，22日股價以49.2元作收，上漲1.2元。

今日昭成蛋品廠動土典禮，除了大成董事長韓家宇、大成副總裁韓家寅、大成中一食品董事長韓芳豪之外，大成董事暨僑泰興投資公司董事長趙天星、聯華實副董事長苗豐盛、陶冶文化藝術基金會董事長陶傳正皆出席參與。

韓家宇表示，台灣人一天吃一顆蛋，有報告指出，台灣是全世界吃蛋最多的國家，所以大成投入蛋品產業，短短四年來，已是蛋品市占率第一名。

他說，關鍵在於大成對蛋雞十分熟悉，早期如果做蛋品，容易被蛋機廠抵制飼料，如今蛋品廠商眾多，已無抵制問題；大成目前也是全台唯一從飼料、養殖、洗選、加工到運輸車隊，建立完整雞蛋垂直整合體系，因此切入蛋品的速度也快。

看好日本是吃蛋大國，為了提升蛋品品質，大成與日本昭和產業合資，興建全台最大雞蛋旗艦廠；選擇落腳在彰化，是因彰化為產蛋量最大縣市。

韓芳豪表示，「昭成蛋品廠」未來若投產，每小時將可處理38萬顆蛋，其中洗選蛋24萬顆，業務用的液蛋10萬顆，加工蛋如水煮蛋或是溏心蛋，約4萬顆；他說，義竹也會投入洗選蛋廠，預計義竹、二林新蛋品洗選廠完工後，未來三至五年市占率有望提到20%。

韓家宇也表示，為了推出生食級雞蛋，蛋雞都必須打疫苗，以抑制蛋雞的腸道細菌、沙門氏桿菌等，只是台灣目前沒有相關疫苗，必須申請引進，委託實踐等，從申請到實際施打，需要時間需三年，如能用疫苗控制，那麼推出生食級雞蛋，對人體才會安全。

大成（1210）投資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化二林將興建全台最大雞蛋旗艦廠「昭成蛋品廠」，今（22）日舉辦動土典禮，預計在明（2022）年9月底前完工。大成／提供
大成（1210）投資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化二林將興建全台最大雞蛋旗艦廠「昭成蛋品廠」，今（22）日舉辦動土典禮，預計在明（2022）年9月底前完工。大成／提供

雞蛋 日本

延伸閱讀

傳東京奧運將取消？ 日本官方否認英媒報導：不是事實

黃土水留日作品返台 開啟台日文化交流新頁

繼珍珠炊飯...日本再推「小籠包鯛魚燒」 台人全崩潰：快住手

全國最大全自動洗選蛋工廠動土 未來產製可生食級雞蛋　

相關新聞

侍酒師從華爾街返台瞄準宅經濟 攜手MUME推XO醬

疫情下宅經濟發威，除了拌麵商機快速成長，海外職人也返台瞄準機會。曾被選為前50位最值得追蹤Instagram的侍酒師的李...

遠雄集團歲末愛心齊發 裝年菜送祝福

新型冠狀病毒肆虐，不僅危及人民生命安全，也重創世界經濟。社會民生需求的改變，也影響著默默照顧弱勢族群的社福單位。新型冠狀...

緊來！高市限量新春小物開放索取

牛年到，高雄市政府循往例製作高雄版新春小物發送給市民朋友。高市府表示，傳統春聯延請全國知名的高雄書法家陳明德老師，其用剛...

大成攜日本昭和打造全台最大雞蛋廠 穩坐蛋品市占第一

大成（1210）投資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化二林將興建全台最大雞蛋旗艦廠「昭成蛋品廠」，今（22）日舉辦動土...

悠遊付在燦坤門市上線 添購3C家電搶優惠趁現在

國內3C通路龍頭燦坤（2430）是首家使用悠遊付支付的線上3C電商，現在燦坤全台280家門市也可以使用悠遊付了。即日起在...

因應離岸風電商機 港務公司新成立港務重工公司

因應風機零組件「超長、超寬、超重」的特性，與一般商港進出口貨物性質不同，港口經營迎來新興產業與港內物流運籌的成長契機，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。