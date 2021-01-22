大成攜日本昭和打造全台最大雞蛋廠 穩坐蛋品市占第一

大成（1210）投資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化二林將興建全台最大雞蛋旗艦廠「昭成蛋品廠」，今（22）日舉辦動土典禮，預計在明（2022）年9月底前完工。每小時將可處理38萬顆蛋，市占率提高至10%，穩坐蛋品市占第一，也是全台唯一建立完整雞蛋垂直整合體系的公司。

大成2020年全年營收約791.4億元，年增1.4%，22日股價以49.2元作收，上漲1.2元。

今日昭成蛋品廠動土典禮，除了大成董事長韓家宇、大成副總裁韓家寅、大成中一食品董事長韓芳豪之外，大成董事暨僑泰興投資公司董事長趙天星、聯華實副董事長苗豐盛、陶冶文化藝術基金會董事長陶傳正皆出席參與。

韓家宇表示，台灣人一天吃一顆蛋，有報告指出，台灣是全世界吃蛋最多的國家，所以大成投入蛋品產業，短短四年來，已是蛋品市占率第一名。

他說，關鍵在於大成對蛋雞十分熟悉，早期如果做蛋品，容易被蛋機廠抵制飼料，如今蛋品廠商眾多，已無抵制問題；大成目前也是全台唯一從飼料、養殖、洗選、加工到運輸車隊，建立完整雞蛋垂直整合體系，因此切入蛋品的速度也快。

看好日本是吃蛋大國，為了提升蛋品品質，大成與日本昭和產業合資，興建全台最大雞蛋旗艦廠；選擇落腳在彰化，是因彰化為產蛋量最大縣市。

韓芳豪表示，「昭成蛋品廠」未來若投產，每小時將可處理38萬顆蛋，其中洗選蛋24萬顆，業務用的液蛋10萬顆，加工蛋如水煮蛋或是溏心蛋，約4萬顆；他說，義竹也會投入洗選蛋廠，預計義竹、二林新蛋品洗選廠完工後，未來三至五年市占率有望提到20%。