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一戶抵屏東縣七戶！北市有電梯房產近3000萬元

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

近年大樓、華廈成為房市主流，不過全台各縣市價差極大，根據實價資料統計單價與總價後發現，單價最高為台北市，去年平均成交單價為67.5萬元，第二高是新北市，每坪34.8萬元，第三高價為新竹縣市，每坪達21.2萬元。而從平均總價來看，僅有雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台東縣及屏東縣連續兩年還在500萬元內。

綜觀各縣市大樓華廈2019年及2020年平均價格，實價登錄資料顯示，台北市單價6字頭遙遙領先，平均交易總價3000萬元上下，依據各縣市平均總價，在台北市買一戶幾乎可在屏東縣買七戶。

其次，新北市以3字頭位居單價第二高，去年單價有3.8%年漲幅，因此平均總價有3.4%增幅，新竹縣市以均價21.2萬元擠進前三，平均總價也有千萬元水準，去年房市交易熱絡的台中市及桃園市單價也在2字頭，平均總價都在900萬元以上。至於連續兩年平均總價維持在500萬元以下僅有5個縣市，分別為雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台東縣及屏東縣。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，雙北擁有台灣最多政經資源，房價名列前茅不足為怪，新竹縣市受竹科買盤帶動，推升區域大樓站穩2字頭，跌破眾人眼鏡。

郎美囡分析，南北差異及城鄉差距在房價表現顯著，除了生活機能、交通便利性會影響價格外，當地的就業機會及建設話題多寡通常是購屋需求高低的關鍵，購屋需求越高，價格越能向上拉抬，而平均薪資水平牽涉買方購屋預算高低，因此在地購買力強的區域，建商推豪宅、高級住宅的比例較高，故雙北、新竹、台中及桃園的大樓華廈單價在2字頭以上，而政經資源較少、工作機會稀缺的區域，房價通常偏低，不過，在外地買盤進駐下，平均單價最低的屏東縣及台東縣也站上2位。

台東 房價

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