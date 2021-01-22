一戶抵屏東縣七戶！北市有電梯房產近3000萬元
近年大樓、華廈成為房市主流，不過全台各縣市價差極大，根據實價資料統計單價與總價後發現，單價最高為台北市，去年平均成交單價為67.5萬元，第二高是新北市，每坪34.8萬元，第三高價為新竹縣市，每坪達21.2萬元。而從平均總價來看，僅有雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台東縣及屏東縣連續兩年還在500萬元內。
綜觀各縣市大樓華廈2019年及2020年平均價格，實價登錄資料顯示，台北市單價6字頭遙遙領先，平均交易總價3000萬元上下，依據各縣市平均總價，在台北市買一戶幾乎可在屏東縣買七戶。
其次，新北市以3字頭位居單價第二高，去年單價有3.8%年漲幅，因此平均總價有3.4%增幅，新竹縣市以均價21.2萬元擠進前三，平均總價也有千萬元水準，去年房市交易熱絡的台中市及桃園市單價也在2字頭，平均總價都在900萬元以上。至於連續兩年平均總價維持在500萬元以下僅有5個縣市，分別為雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台東縣及屏東縣。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，雙北擁有台灣最多政經資源，房價名列前茅不足為怪，新竹縣市受竹科買盤帶動，推升區域大樓站穩2字頭，跌破眾人眼鏡。
郎美囡分析，南北差異及城鄉差距在房價表現顯著，除了生活機能、交通便利性會影響價格外，當地的就業機會及建設話題多寡通常是購屋需求高低的關鍵，購屋需求越高，價格越能向上拉抬，而平均薪資水平牽涉買方購屋預算高低，因此在地購買力強的區域，建商推豪宅、高級住宅的比例較高，故雙北、新竹、台中及桃園的大樓華廈單價在2字頭以上，而政經資源較少、工作機會稀缺的區域，房價通常偏低，不過，在外地買盤進駐下，平均單價最低的屏東縣及台東縣也站上2位。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言