代銷搶爭中南部房市 兩大黑馬擠進十大代銷榜

2020年全台房市總推案案量突破1.6兆，各家代銷搶食大餅不手軟，2020年全台十大代銷出爐，冠軍為海悅廣告全年推案量突破1700億元，接下來依序為甲山林、新聯陽、上揚國際、漢華等。值得一提的是，去年中南部房市迅速升溫，南部代銷上揚、萬群，除了手握各大量品牌建商推案，也自購土地蓄勢待發準備出擊，擠進十大代銷榜單中。

數字科技（5287）旗下591新建案統整六都、新竹2020年各推案量，統計結果出爐，冠亞軍都有破千億的好成績，2020代銷冠軍依舊是海悅廣告，較2019年成長超過4成，2020年主力多在精華地段的「輕豪宅」及首購型產品，亞軍則由甲山林拿下。

其中，海悅（2348）近年積極佈局全台，去年中南部推案也交出亮眼成績，其中，台中「皇普莊園」就達到百億元規模，位於台中水湳的「達麗創世紀」總銷也來到85億元，台南達麗國家強棒總銷45億元，合計三案也超過200億元。

除了海悅積極在中南部接案，去年還有兩大中南部代銷，以黑馬之姿名列榜中。高雄老牌代銷上揚國際位居殿軍，接案版塊維持在中南部，其中大案量新案不少在高雄精華地段，同時透過旗下的清景麟建設在台南東區推出「清景麟巴克禮」，創下區域新高價，再來去年也在嘉義大手筆買地，今年預計在嘉南地區推200億元造鎮案，動作頻頻野心勃勃。

深耕台中市場的萬群地產，同樣也是2020年首度進入前十名，接案火力集中在首購產品，且還是品牌建商大量體推案，像是麗寶機構的北區「微笑之心」以及烏日「微笑世界」兩案加總就有百億元，另外，70億元的「富宇世界花園」位於嶺東建功自辦重劃區，因品牌及地理位置，吸引不少周邊園區買盤客層。據悉萬群地產已在台灣大道購地，未來也將推出自建自售案，野心不小。

591新建案總編輯李忠哲表示，2020年剛性需求持續支撐市場，且疫情爆發後全球實施貨幣寬鬆政策，出現資金浪潮與低利的環境，推升全台房市買氣，而代銷業者也打破過往區域型接案的模式，近年積極拓增版圖全台搶市，預期這樣的狀況今年仍會延續。