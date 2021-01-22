今年西洋情人節在大年初三 小七GODIVA禮盒限量上市

牛年大年初三正值2月14日西洋情人節，7-ELEVEN集結各家人氣巧克力品牌推出限定商品和優惠活動，並攜手人氣肖像Hello Kitty、精靈寶可夢、史努比獨家打造各式禮盒和花束，過年團聚也能就近到7-ELEVEN能買到夢幻包裝與全新口味的驚喜禮品，送禮大方又能傳遞心意。

7-ELEVEN表示，今年特別與 GODIVA合作推出獨家規格的「G Cube 草莓松露黑巧克力22顆裝」，內餡為清新的草莓巧克力醬甜中透酸，與濃郁黑巧克力外殼的微苦互相交織。今（22）日上午11點起於OPEN POINT APP憑1點點數即能以579元預購、1月27日也將在7-ELEVEN實體門市販售。

7-ELEVEN於1月27日至2月23日期間針對情人節熱銷的糖果及巧克力祭出指定商品優惠及獨家贈品，其中韓國直送來台的Sweetory系列商品，任選2個即送國際信封造型禮袋，可填寫名字或祝福的話語，贈禮更加體面貼心。另外凡購買4件金莎3入送「質感金莎對杯禮盒組」，還有指定巧克力任選2件8折、3件77折，曼陀珠買2送1等優惠，同時推薦超商通路獨家「明治Meltykiss代可可脂白巧克力」及精美LOVE包裝設計、一盒多重口味享受的「比利時Hamlet綜合巧克力」。