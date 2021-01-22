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皇翔建設勝出！砸了快130億元拿下敦南SOGO

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皇翔勝出！砸約130億元拿下敦南SOGO

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
北市敦南SOGO大樓。圖截自Google Maps。
北市敦南SOGO大樓。圖截自Google Maps。

傳出多方搶買的台北市敦南SOGO大樓，確定由皇翔建設拿下，皇翔建設董座廖年吉以股權交易方式買下「仁愛企業」，交易金額約130億元，皇翔尚未確定未來開發方向。

台北市敦南SOGO大樓位於敦化南路一段上，土地面積約938.9坪、建物面積7,269.5坪，謄本資料顯示，土地產權自民國55年以來，一直為鄭姓家族名下仁愛企業名下所有，股東達28位。

敦南SOGO大樓因區位佳、基地方正，去年傳出要賣後，有不少企業興趣濃厚，不過由於業主開出130億元，且傳出希望現金交易，原本有多組人馬競逐的場面，最後僅剩皇翔、志榮兩家建商角逐。

根據經濟部商業司公司登記資料，仁愛企業已於今年1月15日，變更公司負責人為皇翔建設董事長廖年吉，公司所在地也從原本的懷寧街，變更為博愛路皇翔建設的地址，顯示敦南SOGO大樓已以股權交易方式完成交易。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，敦化南路圓環周邊堪稱是全台都更最熱區。從全台第一案的財神大酒店改建為台新銀行總部，到潤泰敦仁、昇陽敦凰、元大栢悅、中興電的敦南御所、旺宅等，甚至曾是誠品敦南店的敦南金融大樓、整合已久的一品大樓，全都是都更、豪宅市場的指標。

SOGO敦南館是東區商圈核心，旁邊又是貴族學校及捷運站，且為商圈現存唯一單一產權的大基地物件，加上屋齡32年，為台北市實施容積管制前就建築完成，不但可以辦理都更、危老重建，而且用原容積申請容積獎勵的效益大。

他表示，不管是稀有性、產品條件、開發價值，都是開發商眼中獨一無二的寶地。未來本案不管要改裝、繼續租用或是進行改建，肯定是翻新商圈行情的關鍵角色。

大家房屋企研室專案副理郎美囡也認為，敦南SOGO地理位置優越，緊鄰仁愛敦化圓環，交通便利性高、附近豪宅林立，且是台北市精華地段鮮少基地面積大且方正的土地，未來規劃無論是商場、豪宅、頂級辦公室都有可期待空間。

誠品敦南店 皇翔

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