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全聯拚外送業績 小時達單筆消費滿399元起享免運費

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
今年迎新春特別首次推出「福利熊積分樂」加價換購活動，用2熊積分加價888元或4熊積分加價798元，可換購福利熊與水果探險隊絨毛娃娃玩偶。圖／全聯福利中心提供
今年迎新春特別首次推出「福利熊積分樂」加價換購活動，用2熊積分加價888元或4熊積分加價798元，可換購福利熊與水果探險隊絨毛娃娃玩偶。圖／全聯福利中心提供

全聯日前宣布「小時達」宅配外送服務上線，為擴大消費者體驗，今（22）日再宣布推出「小時達」限時加碼活動，自1月22日至2月4日限定2周時間，只要單筆消費滿399元即享免運費，同時使用PX Pay支付，不限金額再享10%等值福利點回饋。全聯表示，「小時達」引發消費者熱烈迴響，目前小時達已占PXGo!業績超過4成。

看準消費者對外送服務的需求，全聯福利中心宣布1月8日起在PXGo!上線「小時達」宅配外送服務，最快30分鐘到1小時內就能把「最新鮮」的商品送到消費者手上，而且售價同線下。

全聯表示，隨著疫情逐漸升溫，使線上購物已成「回不去」趨勢，全聯PXGo!於今年1月的業績就較去年同期成長超過150%，尤其「小時達」上線後，更受惠於天冷吃鍋需求，帶動蔬果魚肉、冷藏冷凍食品、蛋品、調味品等品類銷量，占比近6成。

從線上前10大暢銷商品9項皆為生鮮商品，顯示線上消費者熱愛全聯的生鮮商品，排名依序為：「有機金針菇」、「好菇道鴻喜菇」、「玉米筍」、「豬梅花火鍋薄切肉片」、「產銷履歷青江菜」、「產銷履歷菠菜」、「甘藍」、「產銷履歷小白菜」、「結球白菜」、「桂冠蛋餃」。

全聯表示，「小時達」上線後選擇宅配到府的訂單數占比超過98%，其中下午4點至6點的下單高峰占比達25%，顯示消費者十分依賴急需晚餐食材外送的「方便性」。另開台推出的1元衛生紙加購活動，也如預期大受婆媽喜愛，有近8成的消費者參與。

因應年關將近，加上多數公司行號取消尾牙，使在家圍爐吃鍋需求增加，全聯看準這波商機，同時為提高消費者體驗「小時達」意願，自1月22日～2月4日限定2周期間，單筆消費滿399元享免運，較原先單筆消費滿699元免運，門檻直降300元，使用PX Pay支付，不限金額再享10%等值福利點回饋，滿699元再享1元加購衛生紙好康。

全聯表示，PXGo! 「小時達」販售近2,000支精選商品，能滿足想要一站購足即時生活需求的消費者。懶得出門、不方便出門或是工作繁忙的上班族，或是距離全聯門店較遠的消費者利用「小時達」，還可以選擇預約配送，讓消費者可以彈性安排行程。

全聯

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