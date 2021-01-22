台塑丹麥技師確診 新港廠區全面消毒

疫情又有新狀況？昨（21）日傳出台塑聘雇的一名丹麥籍技師去年來台，今年1月至台塑廠房執行業務，但近期確診新冠肺炎。指揮中心發言人莊人祥昨（21）日指出，這名個案目前人還在台灣隔離治療，研判為境外移入。對此，台塑表示，廠區展開消毒，與該技師接觸的十幾名新港廠員工已居家隔離。

指揮中心昨日先公布兩例菲律賓境移入新冠案例，不過後因傳「台塑丹麥籍技師出境後確診」，指揮中心緊急澄清後，證實該名技師目前在台隔離治療中。為此，指揮中心昨日繼公布兩名菲國移入案例後，下午又「新增」一名新冠境外移入確診案例，昨日台灣計有三例境外移入個案。

莊人祥表示，這名個案（案874）為丹麥籍30多歲男性，去年12月30日來台洽公，持有搭機前三天內檢驗陰性報告，從瑞典出發，經芬蘭、首爾轉機來台，入境後到防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。

莊人祥表示，這名丹麥籍人士，在年1月14日檢疫期滿後， 當天前往國內某公司洽公，因預定出境，於1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診（Ct值30），目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入個案。莊人祥說，由於這名個案Ct值較高，處在陰陰陽陽、傳染力不高的階段。

據了解，確診的丹麥籍技師來嘉義縣台塑新港廠執行業務，並入住嘉義市某飯店，嘉義縣、市衛生局昨天都已展開疫調，並匡列至少17名接觸者居家隔離。

台塑指出，該技師為瑞典公司，屬設備商廠商，來台指導甲醛反應器觸媒充填作業，1月14日入廠，1月16日離廠，期間入住嘉義市某間飯店；該名技師離開新港廠後，就自由活動，因此無法得知後續行蹤，也不確定該技師是在哪裡感染，但有與該技師接觸的新港廠員工昨起就開始居家隔離，營運並未受影響。