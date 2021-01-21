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GoShare用戶數破百萬大關 宣布進軍高雄

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

GoShare 移動共享服務用戶數突破百萬大關；21 日宣布與高雄市政府合作，正式啟動「GoShare 隨借隨還」服務，同時GoShare 祭出「GoShare 自由試」騎乘回饋，全台所有「GoShare 隨借隨還」服務車款均享限時起跳價免費，於高雄服務範圍內騎乘更額外獲得「 用 Visa 付款趟趟 $20 元騎乘金回饋」、「用台新卡付款趟趟最高 50% 回饋」、「完成騎士挑戰賺 4 倍獎勵」等加碼好康，吸引粉絲即刻自由試、隨心騎，玩遍高雄新鮮事。

GoShare全台機車投放量已達到6,000台，包括大台北地區與台南都已建置完成，並建立相當穩定的客層，成為城市交通的另一種選擇。

即日起，共 700 輛 GoShare 車輛 24 小時服務高雄捷運十字路網沿線市區，涵蓋主要交通樞紐、重點學區與在地熱門景點，緊密連結公車、捷運、輕軌等大眾運輸。消費者將享受到 Gogoro VIVA、Gogoro 2、Gogoro 3 三種車款，不論是日常代步、休閒娛樂，或是深度觀光之旅，都能夠暢快滿足。

高雄市長陳其邁表示，「都會交通是實現智慧高雄願景的關鍵一環，與市民的每日生活、城市的未來發展息息相關。高雄地域遼闊，地理環境與移動需求各異，需要打造因地制宜的交通路網，以共享服務搭配大眾運輸，讓市民與旅客隨時選擇最適合的代步方式。而電動機車在其中扮演著核心角色，兼顧便利交通與低碳環保。如今高雄已是全台灣共享運具最豐富多元的城市，很高興在歡慶高雄建城百年里程碑之際，導入 GoShare 共享電動機車服務，將結合施政計畫與民眾需求，提供創新的綠色交通體驗，展現宜居城市新風貌。」

GoShare 新事業總監姜家煒強調，GoShare 非常榮幸能夠參與高雄智慧城市的藍圖，成為 2021 年首個『Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟』典範，共同發揚永續發展的理念。

GoShare Gogoro 願景

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