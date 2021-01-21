快訊

有影！新航緊急閃避不明飛行物體 乘客拍下驚險過程

農業金庫督導 新春送禮相約「農金安心GO」平台

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

農業金庫今（21）日指出，安全認證農漁產品產銷媒合服務平台「農金安心GO」，即日起展開新春送禮優惠活動，推出有機農產品等安全認證禮品組合，可做為個人或公司行號送禮的好選擇，以行動支持台灣優質農漁品。

「農金安心GO」網站由農金資訊公司建置，全國農業金庫督導，主要媒合全國各地農漁會與青農生產之農漁產品，須具備「產銷履歷TAP」、「有機農產品」、「食品安全管制HACCP」和「生產追溯QR Code」等安全認證標章，消費者可安心選購，同時能幫助農漁民營造友善環境。

此次活動共有20多家農漁會和青農共襄盛舉。平台設有春節送禮專區，提供電子型錄方便大家選購。產品類別分為7大主題：「佳農泡茶」、「農米寶貝」、「生鮮食品」、「好油佐料」、「乾貨五穀」、「特色飲品」、「休閒零嘴」從飲品到食品零嘴拌料一應俱全。

「1/18~1/31農漁會精品網購週」期間，只要購買滿1,000元，上網登錄發票即可獲得250元農遊券1張。另即日起至110年2月28日，凡在平台以LINE PAY MONEY進行付款，即可獲得平台回饋1%的購物金。過年佳節即將到來，您還在為送禮煩惱嗎? 「農金安心GO」將會是您最佳的選擇，台灣在地安全認證標章的農漁産品就在這，更多的優惠商品請至「農金安心GO」官網選購。

農業 網購

延伸閱讀

強風玉米倒伏嚴重 台南市列天然災害救助農民快提申請

辦年貨線上買！「農漁會精品網購週」消費滿千送農遊券

全國最好吃的栗子南瓜落在彰化 青農種出特等獎

台南市府廠商合辦年貨市集挺青農 號召民眾消費場面熱鬧

相關新聞

台塑外籍技師成境外移入個案 公司：廠區正常運作

市場傳出瑞典丹麥籍技師在1月中至台塑聚丙烯事業部新港廠區聚縮醛廠執行業務後，20日離台後，今（21）日確診。據了解...

全聯攜手無印設店中店 背後有兩個期待和一個痛點

全聯攜手日系品牌MUJI無印良品在全聯門市內設店中店，預計2021年底可達近60間門市，依各店大小約有17~28座貨架。...

「房地產美好年代的開始」 甲桂林首季八案搶市

台股持續創高，業者對房市也看好。甲桂林廣告副董事長曹瑞濱表示，今年將是台灣房地產美好年代的開始，預料換屋需求會增加，待售...

北市人口外逃房價為何不跌？ 一表讓人秒懂

根據內政部最新一期住宅資訊統計彙報，全國住宅逼近900萬間，但家戶數僅834萬戶，住宅比家戶數多出64.5萬間，明顯供過...

租不掉還加價租？專家：東區房東口袋有夠深

租屋網站顯示，北市東區雖然人潮減少，租況不好，但部分房東不僅沒降租，還調升租金。

本土疫情升溫 大同等家電業者祭更嚴格防疫措施

本土疫情升溫，家電產業包括大同（2371）、禾聯碩（5283）、聲寶（1604）、東元（1504）等，都祭出更為嚴格的防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。