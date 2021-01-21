農業金庫督導 新春送禮相約「農金安心GO」平台

農業金庫今（21）日指出，安全認證農漁產品產銷媒合服務平台「農金安心GO」，即日起展開新春送禮優惠活動，推出有機農產品等安全認證禮品組合，可做為個人或公司行號送禮的好選擇，以行動支持台灣優質農漁品。

「農金安心GO」網站由農金資訊公司建置，全國農業金庫督導，主要媒合全國各地農漁會與青農生產之農漁產品，須具備「產銷履歷TAP」、「有機農產品」、「食品安全管制HACCP」和「生產追溯QR Code」等安全認證標章，消費者可安心選購，同時能幫助農漁民營造友善環境。

此次活動共有20多家農漁會和青農共襄盛舉。平台設有春節送禮專區，提供電子型錄方便大家選購。產品類別分為7大主題：「佳農泡茶」、「農米寶貝」、「生鮮食品」、「好油佐料」、「乾貨五穀」、「特色飲品」、「休閒零嘴」從飲品到食品零嘴拌料一應俱全。

「1/18~1/31農漁會精品網購週」期間，只要購買滿1,000元，上網登錄發票即可獲得250元農遊券1張。另即日起至110年2月28日，凡在平台以LINE PAY MONEY進行付款，即可獲得平台回饋1%的購物金。過年佳節即將到來，您還在為送禮煩惱嗎? 「農金安心GO」將會是您最佳的選擇，台灣在地安全認證標章的農漁産品就在這，更多的優惠商品請至「農金安心GO」官網選購。