趨勢觀察／企業數位轉型 建構智慧藍圖

邁入2021年，超越我們想像的5G世界正在展開，IoT、AI、Blockchain、Cloud、Data Technology、Edge Computing等技術將對社經文化、企業以及個人造成影響。作為對科技趨勢的回應，蔡政府所推動的「六大核心戰略產業」發展策略中，即期望台灣在資訊及數位產業、資安產業上扮演關鍵角色，並在全球供應鏈中占有重要之地。

在國家政策、社會與產業驅動，以及技術應用之持續發展下，衍生的創新需求也使數位技術方案面臨更多挑戰。迎接此些挑戰，可謂我們這一代必經的決定性變革。

有別於政府在法治、數位基礎建設上著力，就產業而言，為回應政策制定者和全球市場參與者的共同優先事項，企業內部必須儘早利用數位技術實現可持續性的成長，在全球競爭的數位生態系統中跟上並占領早期先機（5G），並為後續無法阻擋的趨勢與變革做全準備（6G）。

歐洲技術平台（NetWorld2020）指出全球政治經濟正從多極世界（Multipolar World）過渡至多節點世界（Poly-Nodal World），影響企業競爭力的資源調和課題將在於──誰將擁有不斷積累的數據？誰將訂定規則與制度？誰將決定關鍵技術？

對此，如何強化與其他節點（國家、企業、跨國組織）的關係，並獲取具質量、可用的數據及數據所有權，將是企業在數位時代下持續性成長的關鍵。

數位科技浪潮下，各個產業皆經歷數位化與數位轉型帶來的變革，並對各行業與社會產生深刻影響，特別是數據積累至應用化的過程中，對於隱私取捨的拿捏，甚或是服務提供者侵略用戶隱私等疑慮，例如智慧醫療與電子商務仰賴的個人保健、消費行為數據，以及各處感測系統對個體身分的辨識等。近期新加坡政府即坦承追蹤新冠肺炎患者接觸史App「TraceTogether」所蒐集之資料，也將用於警方「調查刑事案件」，因而引發侵犯隱私權等爭議。

數位技術方案潛藏的風險與顧忌，凸顯出企業必須重視代表整體社會之價值觀、公民權利與倫理的重要性，亦即在確保隱私維護的前提下，發展具包容、開放透明與可信的解決方案。

數位轉型之於企業，涉及面向包含了內部組織營運效能的改善與外部客戶體驗及滿意度的強化，以及更高層次的新型態商業模式之創造。

在企業智慧藍圖中建構的製造、醫療、交通、娛樂、城市治理及家庭等領域的智慧化上，更核心的則是回歸社會大眾問題的根本，亦即透過數據分析解決問題，將數位轉型的實踐散落至各生活層面的應用，以提升大眾接受度，如此才是促使企業永續發展的數位轉型。