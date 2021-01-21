真好玩結盟全家 輕型態遊戲搶攻會員經濟

興櫃遊戲業者真好玩（8491）拓展遊戲開發與發行以外業務，近日正式宣布與全家（5903）跨界結盟，在全家App上與全家共同提供「真好賺」活動牆系統與「真好玩遊樂園」輕型態遊戲，搶攻近1,300萬名會員的龐大市場。 真好玩董事長周玄昆表示，期望能藉這次與全家結盟，創造新的合作模式，將遊戲因子加入會員生活，未來也將導入更多異業合作廠商，期望達成多方共贏的效果。

真好玩與全家強強聯手，將共創全新的點數經濟生態圈，全面提升全家會員點數價值。真好玩指出，雙方將透過線上與線下結合、OMO場域建立、大數據分析與智能化內容服務，深耕會員經營；藉由豐富有趣的遊戲化內容，增加會員參與互動，提升會員的黏著度與忠誠度。

真好玩指出，雙方已在去年11月在全家APP中推出「真好賺」活動牆系統，讓所有會員都可免費透過該系統賺取全家會員點數、咖啡及購物金等福利。據了解，活動牆分為點數及廣告收入，雙方會依比例分潤；廣告業務目前已有銀行、交友平台和手搖飲料品牌等客戶，未來將陸續拓展客戶來源。

今年1月，雙方在APP中新增「真好玩遊樂園」，提供多款輕型態小遊戲，讓會員可透過少量點數獲得優惠商品，提升會員點數價值。此外，會員可打造個人專屬的會員角色，並能累積小遊戲所獲得的彩券，兌換全家的各項商品，如咖啡、茶葉蛋、礦泉水等。

全家會員暨電商推進部部長黃士杰表示，全家會員總數將近1,300萬人，如何持續透過會員APP提供創新體驗，並藉由點數累兌機制提升會員黏著度，是公司長期努力的方向。為了持續提升點數價值及會員累點意願，遊戲功能將成為會員APP下一階段布局重點。