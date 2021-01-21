全聯攜手無印設店中店 背後有兩個期待和一個痛點

全聯攜手日系品牌MUJI無印良品在全聯門市內設店中店，預計2021年底可達近60間門市，依各店大小約有17~28座貨架。全聯總經理蔡篤昌表示，全聯引進無印良品有兩個期待，一是增加全聯的遊逛性，二是雙方的粉絲能夠相互交流。不過，無印進駐後，也讓全聯近年開始出現的一個痛點更顯艱困，那就是店的坪數不夠大、空間不夠用。

蔡篤昌說，全聯對於這次和無印良品的合作有兩個很大的期待，其一是期待透過無印良品讓全聯店的遊逛性更好。無印良品的品類結構，有的全聯有，有的全聯沒有，希望透過無印良品的產品和全聯結構上做互補，即便是重疊性的產品，消費者也可以多一項選擇，也是加分。無印有很多好的設計和想法，能導入全聯共同合作，未來更計畫開發僅在全聯上架的獨家商品。

其次，雙方彼此的粉絲能夠互相交流，這一點從去年開出的嘉義店已經得到印證，全聯主力客群多是婆婆媽媽，年紀是比較長的，無印則是年紀比較輕的，去年嘉義店有不少全聯的會員辦了無印的會員，也很多無印的鐵粉到全聯採購，因為過去嘉義僅一家無印良品位於耐斯百貨，這樣的店數顯然是不夠的。

進一步來說，全聯可透過MUJI無印良品的進駐，吸引年輕客層，達到品牌互相拉抬、「換粉」的目的。另外，全聯主要以生鮮、乾貨為主，加入MUJI無印良品後，更能提供像是保養、文具、紡織等品項，藉由不同品牌合作，滿足消費者購買高、中、低價位商品的需求。

不過，MUJI無印良品進駐後，也讓全聯對店內坪效規劃更是斤斤計較。蔡篤昌說，全聯近年一直尋求更大面積的店型，但是這在都會區不容易，全聯花了七年的時間，把過去既有店的美妝區都拆掉，就是為了讓坪效可以更為提升。全聯近年為了導入更多新的客層、增加更多新的帶路雞商品，面積必須不斷擴大，如今再加上無印良品的店中店，店內坪數不足的問題更容易浮現。以此次導入無印的大安延吉門是為例，無印店中店的坪數就達29.5坪。