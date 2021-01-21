台塑外籍技師成境外移入個案 公司：廠區正常運作

市場傳出瑞典丹麥籍技師在1月中至台塑聚丙烯事業部新港廠區聚縮醛廠執行業務後，20日採檢後，今（21）日確診，研判為境外移入。據了解，台塑（1301）已經將該廠區跟這位技師接觸的10多名相關人員進行隔離居家檢疫，目前工廠相關業務都由其他人員來擔任，產能供給並沒有問題。

指揮中心發言人莊人祥表示，案874為丹麥籍30多歲男性技師，去年12月30日來台洽公，個案旅遊史為從瑞典出發、經芬蘭、首爾轉機來台，於1月14日檢疫期滿進行自主健康管理，因預定出境，於1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診，目前於醫院隔離治療中。目前並不知道該技師的感染源來自何處，與該技師接觸過的10多名員工已經依照規定隔離居家檢疫。

針對今天市場傳言，台塑集團表示，相關的疫情相關事件，應由指揮中心統一發布，台塑集團也會根據指揮中心的要求進行相關防疫措施，相關細節台塑集團實在不應該多言；台塑公司聚丙烯事業部新港廠區聚縮醛廠目前都正常運作，並不受此事件影響。