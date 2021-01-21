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租不掉還加價租？專家：東區房東口袋有夠深

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／全球居不動產情報室提供
圖／全球居不動產情報室提供

租屋網站顯示，北市東區雖然人潮減少，租況不好，但部分房東不僅沒降租，還調升租金。

如位於明耀百貨旁、過去由NET承租的店面，去年傳出一、二樓要租200萬元，雖然一直沒找到固定租客，目前租給特賣會，但租屋網站顯示，現在招租租金再調升20萬元來到220萬，等於漲租一成。

該店面也推出另外一個招租廣告，表示可以只租一樓，租金為每月170萬元，換算單坪達1.47萬元。

另外，位於附近的前韓系品牌的大坪數空置店面，整體一二樓共680.7坪要租620萬元，也可分割一半出租，一樓單坪推估也約來到1.5萬元。

還有，頂好名店城對面一間三角窗店面，約87坪，月租金開價150萬元，單坪租金也來到1.7萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，從招租廣告來看，當地大房東對於空租潮可說一點都不畏懼。

他表示，目前東區第一排大坪數、黃金三角窗，招租都不太理想，忠孝SOGO對面現在就有數間三角窗都還在空置，之前永福樓的三層樓大坪數店面，也以低於區域行情的單坪六、七千元租金才成功租賃。

陳炳辰表示，現在忠孝東路臨大馬路店面租金行情約在單坪萬元，通常是低於萬元，才較容易出租。行情如此，但不少房東仍開到一坪1.5萬，只能說房東口袋深，寧可空置或是租給特賣會，也不輕言降租，甚至還調高租金。

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