本土疫情升溫 大同等家電業者祭更嚴格防疫措施

本土疫情升溫，家電產業包括大同（2371）、禾聯碩（5283）、聲寶（1604）、東元（1504）等，都祭出更為嚴格的防疫措施；大同表示，持續施行體溫量測、健康自主管理；取消尾牙等大型聚會活動；禁止國外出差，以視訊、電話聯繫等。禾聯碩採取分流上班；聲寶將啟動在家上班先行規劃準備。

大同指出，決定的最新防疫措施重點，還包括有針對桃園廠區員工，有出入過確診案例行經的場所進行自主健康管理，並定期回報健康狀況；若衛福部宣布社區感染，公司即實行分區、分流或居家上班。

禾聯碩強調，去年新冠肺炎剛漫延時，曾經採取嚴格的管控措施，已有防疫經驗，今年重啟去年規定，首先分流上班將一個部門拆成二至三個單位，在不同地區上班，分散風險。此外，加強消毒，訪客做到量體溫、載口罩、不能上樓在指定專區洽商等。

聲寶表示，新的措施有避免訪客及會議，如需訪客及會議，口罩、消毒必備。要求員工避免進出公共場所； 在家上班先行規劃準備等。

東元強調，除取消各廠區尾牙活動之外，密切注意疫情的變化發展，主要措施針對近期各本土案例展開員工疫調，包括國內活動軌跡、同住親友調查等，若有該等同仁即刻啟動自主健康管理，並請公司護理人員每日監控其體溫；備妥充足消毒酒精供全體員工使用。

東元表示，要求同仁不得參加外部50人以上聚會，聖誕節及元旦、春節連假期間避免至人多場合，確實做好防疫措施。避免廠區之間有交叉感染之虞，人數較多或跨廠區會議與活動，盡量使用視訊會議軟體；若有必要至他廠區辦公或會議，應先測量並登記體溫，並以酒精消毒及全程配戴口罩。

此外，針對外訪來賓及跨廠區到訪同仁設計線上表單(訪客健康聲明書及跨廠區人員體溫量測表) ，掌握到訪人員健康情形。再次提升防疫等級，要求全體同仁即日起上班全程配戴口罩；呼籲落實勤洗手、戴口罩、加強環境消毒、保持社交距離、如有發燒或身體不適立即就醫，並通報各廠總務幹事與廠護。