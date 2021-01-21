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本土疫情升溫 燦坤、全國電、大同3C推出新對策因應
本土疫情升溫，3C通路燦坤（2430）提出新對策因應，主要為洽談區、辦公區樓層區隔； 電梯全給顧客使用，員工使用開放空間的樓梯、手扶梯； 店經理會議、部會以線上會議，預備分區上班。
燦坤指出，至於3C賣場，配合政府規定，顧客配戴口罩、量額溫，賣場消毒頻度提高，後勤補給已備妥必要資源。
全國電（6281）表示，公司訂有A、B、C、D三個防疫等級，部分防疫已經拉高至C級，例如，新人訓練就改為C級的線上進行，取消實體。今後將密切注意疫情的發展，考慮升級到B級，主要有禁止訪客拜訪、禁止內部會議；禁止群聚活動；門市強制客人配戴口罩，以及風險者不出勤等。
大同（2371）旗下大同3C強調，要求門市員工上班必須戴口罩，及以酒精隨時消毒；宅配家電至客戶家時，要求必須戴上口罩並酒精消毒後才能走進客人家中。
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