台灣福斯引入斜背轎跑、絕美獵跑 搶攻豪華車市場

德國福斯汽車（Volkswagen）一直是國內消費者很喜歡的豪華車品牌之一，台灣福斯引進品牌旗艦車款Volkswagen The Arteon，搶攻國內豪華轎車市場，推出售價自 149.8萬元起跳。1月23日（六）起至全台Volkswagen授權展示中心展出。汽車達人認為，這次台灣福斯為了吸引國內喜歡進口豪華房車消費者目光，The Arteon推出讓消費者注意的心動價格，由於不少人年終已落袋開始進行的換車行動，可望吸引不少消費者上門賞車。

台灣福斯引入斜背轎跑、絕美獵跑兩大車型，8種車款，其中，2021年式斜背轎跑The Arteon Fastback正式售價入門車款330 TSI Elegance售價僅149.8萬元，還有另外三款車型分別為330 TSI Elegance Premium、330 TSI R-Line、380 TSI R-Line Performance，價格為165.8、175.8及198.8萬元。

另外，2021年式絕美獵跑The Arteon Shooting Brake，也有四個車型，分別為330 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、330 TSI R-Line及380 TSI R-Line Performance，售價自157.8萬元到206.8萬元起。

汽車達人也指出，雖然國內目前還是 SUV 銷售最熱絡，然而，綜觀全球車市變化，各主要品牌的旗艦車款多半還是以房車來突顯品牌價值，而且這次台灣福斯汽車特別推出上市品味方案，以性能豪華轎車與絕美旅行車的多元動力陣容，強勢進軍國內豪華車市，還推出限期讓消費者心動的購車價格。

另外，台灣福斯汽車推出限時限量上市品味方案，2月28日（日）前入主The Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium，即可以享162.8萬元或168.3萬元，附Harman Kardon音響系統，限量100組；同時段入主The Arteon Fastback與Shooting Brake雙車型之330 TSI Elegance Premium與330 TSI R-Line可同步享有百萬元零利率分期。