餐飲業者：目前業績無明顯影響 將強化防疫攻春節商機

國內本土案例疫情升溫，國內最大的自助餐集團饗賓餐旅認為，全民對於疫情的防護都有警戒，平日及除夕都沒有接到異常退訂情況；瓦城泰統也認為，目前尚無明顯影響，還在觀察中。

饗賓餐旅表示，國內本土案例增加，到目前為止影響來客數有限，疫情對於餐飲業的衝擊最壞情況已經過去，由於去年疫情影響最嚴重時，員工的防疫訓練，空間的規劃都已經因應防疫做調整。

影響最大應該在2020年，其中，疫情影響嚴重2、3、4月，當時累計三個月就虧損1.3億元，不過，隨著國內疫情趨緩，餐飲市場去年6月就開始復甦，下半年饗賓各家店的營收急速上揚，全年營收還是比前一年度成長，2020年的年營收達37億元，年增率5.7%，每股稅後盈餘達3元。

近日國內疫情升溫，饗賓長期以來都用高規格在因應防疫，完全依照政府的防疫政策實行中，隨時關注政府發布的任何消息，依法執行，沒有絲毫放鬆，預期影響應該有限。

防疫食在安心，饗賓則分成員工、環境、餐食及顧客推出8策略，員工則有二防疫措施，防疫健康調查，掌握員工出國史和接觸史，如有出國計劃需事先向公司報備；其次，自主體溫管理，員工值勤前測量體溫，如有感冒症狀一律返家休息並追蹤。

環境也是防疫重要一環，桌椅嚴格消毒，餐廳環境及餐桌椅每日以消毒水全面擦拭，百匯店餐夾增加更換頻次。餐具高溫消毒，客用餐具器皿，以80度以上高溫清洗，有效消滅病原菌。餐食的部分，備餐定時洗手，準備餐點過程，嚴格執行每30分鐘洗手一次，保障餐點安心及品質；全程配戴口罩，內、外場服務人員備製餐點及服務顧客時，皆全程配戴口罩。

顧客的部分，入場體溫控管，顧客進場前測量額溫，如有發燒超過38度C，婉拒進場用餐。提供酒精消毒，店頭提供酒精，為每一位進場顧客主動消毒手部。

此外，瓦城集團一直持續精進強化「安心」餐飲服務標準，獲得顧客高度信賴與支持，也降低集團在疫情期間的衝擊，觀察今年因應疫情，國內多數企業已選擇以小型尾牙或部門聚餐方式取代大型聚眾活動，瓦城泰統（2729）旗下餐廳以高質感異國美味獲得企業青睞，加上集團持續精進強化「安心」餐飲服務標準的堅持，獲得顧客高度信賴與支持，也降低集團在疫情期間的衝擊。

推出的策略包含嚴格把關服務、環境、食材三環節，持續積極以最高防疫規格打造「全台最安心餐廳」，貫徹「食在安心 美味加分」應對措施，除既有加強同仁自主健康管理、定時手部酒精消毒、測量顧客體溫，並協助入座前手部消毒等。

另外，近日只有接到零星幾個因為疫情取消訂位的電話，乾杯（1269）集團自疫情以來，持續以最高防疫規格因應，包含員工全程配戴口罩、定時測量體溫、酒精消毒、每桌客人用餐結束，桌面進行酒精消毒等防疫措施，確保用餐環境安全無虞。