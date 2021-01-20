快訊

川普告別演說感謝家人 祝福新政府但隻字未提拜登

受邀拜登就職典禮 蕭美琴代表政府出席祝賀

永昕cGMP二廠2022年確效試產 與國光合作協助SCD攻市

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

永昕生醫（4726）今（20）日宣佈，以國際規格打造的永昕cGMP二廠日前已完成上樑儀式，最高產能上看12,000公升，並預計於2022年確效試產。隨著cGMP二廠工程順利推進，永昕已做好準備，迎接指標性客戶韓國眼藥大廠SCD及後續潛在客戶所帶來的龐大訂單。

永昕表示，公司於2018年底與韓國眼藥大廠SCD簽約，雙方建立良好合作關係，並一路協助其開發Eylea生物相似藥三期臨床用藥，包含產程放大、GMP製造及製程確效皆委託永昕負責。

SCD已於2020年第2季順利進入三期臨床試驗，力拼2024年上市，永昕將全力配合客戶進程並負責其未來全球上市藥品之量產製造。Eylea為年銷售額達75億美元的暢銷藥物，SCD開發其相似藥且佈局全球市場，未來可期有龐大之供貨需求量，永昕為此產品全球市場供應商，預期可帶來持續且強勁的獲利貢獻。

此外，因應後續上市準備，SCD有龐大針劑無菌充填需求，為提供更好的客戶服務以及擴大集團綜效，永昕協助促成SCD與國光（4142）的合作，由永昕負責所有Eylea蛋白質藥生產製造，並由國光負責大批量針劑無菌充填，攜手協助SCD搶市，共創三贏成長曲線。

國光

延伸閱讀

國光生和韓國眼藥廠龍頭廠簽約 獲生物相似藥十年訂單

基隆市公車一半發車改孝四路 民憂國光加違停尖峰塞爆

國光頭城站 原址重營運

國光副董愛子跑步猝死 醫師：運動時胸悶應馬上停止

相關新聞

日方獅子大開口 台灣高鐵宣布列車增購案廢標

因應高鐵運能增加，台灣高鐵公司（2633）計畫增購八組高鐵列車，在廠商提出報價後，因廠商所報價格與市場行情差距過大，且仍...

高鐵買新車被日商當盤子 每組50億天價殺到30億仍破局

台灣高鐵公司表示，董事會今天（20日）就列車增購招標案決議廢標，主因為廠商所報價格與市場行情差距過大，且仍有部分投標文件...

日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

台灣高鐵從2019年開始啟動新車採購規畫，預計採購12組列車，不過日前卻傳出日本業者開出一組列車50億元的天價，讓高鐵大...

機械業今年可望谷底反彈 業者認為匯率仍是關鍵因素

受疫情、匯率雙重衝擊，2020年工具機產業出口衰退近3成，業界認為，今年疫情仍未平息，但營運有望谷底反彈，但要回到201...

有錢老人想住什麼養生宅？養生宅下一步要給老人住什麼？

「我在此宣布日勝生銀光計畫正式啟動。」2021年1月5日，許久未在公開場合露面的日勝生集團董事長林榮顯，現身新北三芝後厝漁港旁的「日初不老莊園」。這不僅是房地產市場睽違多年再次鎖定退休族推出的建案，總銷金額達35億元，也是歷年少見的大型養生開發案。

車用晶片缺貨 缺車潮農曆年前難解

全球車用晶片大缺貨，讓台灣去年下半年開始的缺車潮雪上加霜。車廠表示，農曆年前都難解，過年前換新車得碰運氣，預計一路缺到第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。