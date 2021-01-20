舊商辦改建潮 揚昇金融大樓14樓每坪115萬新高價轉手

據北市最新實價資料顯示，南京復興商圈的三角窗「揚昇金融大樓」14樓，以每坪成交價115.4萬元轉手，創下該棟辦公大樓的新高價，顯示北市商辦漲勢未停歇，除了A辦大樓租售價格盤堅外，大面積、高土地持分、主幹道上與近捷運的舊商辦也出現補漲行情。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市南京東路有許多金融機構進駐，沿線辦公大樓林立，因此過去素有「台北華爾街」的稱號；不過隨建築物逐漸老舊，加上商圈轉移至信義計畫區與新興的內科園區，這些區域的老舊辦公大樓也沉寂一陣子。

曾敬德指出，不過隨A辦大樓的租金與房價走揚，加上舊辦大樓也興起一波危老與都更的改建潮，北市的老舊辦公大樓也展開一波補漲行情。

此次實價揭露南京復興三角窗的「揚昇金融大樓」商辦大樓，開發商以5.36億元取得14樓，由於地段甚佳，短期可自用或收租，長期也有機會與其它所有權人一同改建，因此讓買方願意以高價入手。