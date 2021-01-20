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日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

「感蟹有你！」 台灣虎航與鳥取縣邀民眾大啖紅楚蟹

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台灣虎航與日本鳥取縣政府合作推出「台灣虎航×鳥取縣 感蟹有你」活動，共同推廣來自當地的松葉蟹及紅楚蟹，讓民眾免出國也能品嘗到產地直送的美味。圖／台灣虎航提供
台灣虎航與日本鳥取縣政府合作推出「台灣虎航×鳥取縣 感蟹有你」活動，共同推廣來自當地的松葉蟹及紅楚蟹，讓民眾免出國也能品嘗到產地直送的美味。圖／台灣虎航提供

台灣虎航繼去年與日本岡山縣、佐賀縣及茨城縣合作推出多檔期間限定的物產推廣活動，並獲得民眾熱情好評後；邁入2021年，則與有「蟹取縣」之稱的鳥取縣政府合作推出「台灣虎航×鳥取縣 感蟹有你」活動，共同推廣來自當地的松葉蟹及紅楚蟹，讓民眾免出國也能品嘗到產地直送的美味。

「台灣虎航×鳥取縣 感蟹有你」物產推廣活動於今（20）日在SOGO百貨台北敦化館B2的吉品養生舉辦發表記者會，由台灣虎航商務長許致遠、吉品養生執行長白佩玉、吉品養生總經理劉吉仁共同宣布開放紅楚蟹的預購販售，現場更請來日本料理名廚王祥富現場親自示範烹煮料理方法。

台灣虎航商務長許致遠表示，「螃蟹向來是秋冬料理中極具人氣的食材之一，而台灣虎航也持續透過與日本各縣廳合作推廣物產之方式，讓短期間內無法出國的民眾，能夠藉由味蕾的療癒，稍解無法親自到當地嘗鮮的遺憾！」

位於日本本州山陰地區的鳥取縣，因著《名偵探柯南》作者青山剛昌及《鬼太郎》作者水木茂等兩位漫畫大師，近年來以「漫畫王國」逐漸在海內外打開知名度，也吸引許多漫畫迷前往朝聖；不過，鳥取縣除了享有「漫畫王國」盛名外，更因每年捕貨的螃蟹數量居全日本之冠，甚至比北海道多出三倍，而自豪地以「蟹取縣」自稱，其中更以松葉蟹及紅楚蟹最為人所熟知。一般來說，松葉蟹的漁獲季為11月上旬至隔年3月，被稱為「冬味之王」；紅楚蟹的漁獲季則為9月初至隔年6月底，是所有捕獲螃蟹之中最多的蟹種。

想要品嘗來自「蟹取縣」的鮮美紅楚蟹，即日起可於台灣虎航電商平台—虎禮選訂購，更多相關訊息請參考活動網頁

記者會現場請來日本料理名廚王祥富親自示範烹煮料理方法。圖／台灣虎航提供
記者會現場請來日本料理名廚王祥富親自示範烹煮料理方法。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 日本 漫畫

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