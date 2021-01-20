南六澄清：全黑款口罩產品 複驗鉛含量為「零檢出」

針對日前消基會所公佈的彩色口罩檢驗報告，南六（6504）表示，關於公司產品全黑款口罩在重金屬，有檢出微量鉛一事，目前送測的全黑款樣品皆已在SGS台灣檢驗科技以及ITS全國公證完成複測，且結果都是「零檢出」。

南六指出，目前由於對醫用口罩沒有相關標準下，先採用標檢局制定的CNS15290紡織品安全規範來檢測，公布的資料就是做建議用的，不織布公會與醫材公會也於公會網站及臉書（facebook）澄清如下：

1.食藥署已與消基會聯繫，表達所稱3成防護效率低於80%，為錯誤解讀法規要求。該會本次抽得醫用口罩屬於第一等級的一般醫用口罩，依據CNS 14774規範，細菌過濾效果（非次微米防護效率）需大於95%，只有外科手術口罩才須符合次微米防護效率（鹽霧法）至少大於80%的規範，建議該會適當更正以免造成消費者恐慌及業者困擾。

2.口罩會有微量鉛可能就是顏料中有些色系部份殘留的無機物，VOC是存在多色印花在口罩上的有機粘著劑所產生的少量揮發性有機物，因不織布口罩不能水洗而無法去除，但這些VOC残存量很微少，且目前並未列入致癌或過敏管制加工劑，對使用者而言並無具體傷害性或危險性。

3. 本不織布公會與醫材公會也建請標檢局在醫用面罩標準（CNS14774）標準增訂安全規範，並提醒各生產廠商於生產製造程序中，應嚴格控管製程及原料之選用，並注重口罩產品本身物理性設計之安全性，以符合上述醫用面罩應有的安全規範標準，確保其產品不致危害消費大眾身心健康，亦不致對生活環境品質造成傷害，且應於包裝上清楚標示標準之要求要項，以維護消費者權益。

標檢局也指出，雖消基會另檢出3件樣品「鉛含量」為6~11 mg／ kg、1件「壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚」含量超過300 mg／ kg，但均符合CNS 15290規範（12歲以下兒童用紡織品表面塗層之含鉛量不得超過90 mg／ kg、壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚總含量不得超過1000 mg／ kg）。

經過此事，南六表示，將會持續來對公司已流通在通路的口罩成品進行抽樣檢測，並會陸續公佈在官網給所有的消費大眾。

此外，為了讓消費者完全放心南六所供應的口罩成品，亦已添購國際知名品牌的重金屬檢測儀器，後續南六的口罩都會經過重金屬檢測。即便檢出量可符合國家CNS14774醫用口罩及CNS15290紡織品安全規範，但南六仍需以最高標準的產品來供應給消費者。