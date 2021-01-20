車廠發表會臨時喊停 線上重回王道

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

疫情干擾下，車廠活動立即受到影響，機車龍頭廠商光陽工業原擬下周發表的全新電動機車發表會緊急喊停，ionex 3.0 全面超越發表會將再擇期舉行。

此外豪華車品牌Mercedes-Benz 即將發表 Mercedes-EQ 旗下全新首款豪華小型純電動車款 The new EQA則是採取全球線上發表。直接在全球線上發表會提供 The new EQA 前衛的外型設計及科技，提供不同的純電駕駛體驗，滿足全球消費者對電動車的期待。

在這次爆發院內感染疫情之前，台灣車市已恢復之前蓬勃發展，積極推出新車款，並舉辦大型發表會的模式。包括和泰車（2207）、SKODA、BMW、Ford等各品牌都有新車款上市發表，而且也因為市場需求強勁，去年普遍也都有相當亮麗的銷售表現。

除了前一日才剛剛發表的Lexus LS改款新車，業界預期恐怕在這一波疫情獲得控制之前，恐怕會有很長的一段時間，將不會有新車與相關的發表會。

光陽上周才剛剛發表年度新車款，執行長柯俊斌並提前宣示在過年前將會有新的電動機車發表，成為今年光陽機車的年度盛事。不過萬事都沒防疫重要，光陽工業20日急急通知，原定27日將發表的iones 3.0全面超越發表會將另外擇期舉辦。

新車 光陽 疫情

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