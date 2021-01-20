商用車市場穩定 去年總巿場登記領牌台數僅小跌0.13%

商用車有剛性需求，無論景氣如何，市場規模相差不大。去年(2020)即使有疫情干擾，3.5噸級（含）以上商車巿場，總巿場登記領牌共22,997台，較2019年的23,305台僅微幅下跌0.13%，仍維持在2萬台平盤水準之上。

業者指出，除大環境失分不多，原有的六期法規延後實施及舊換新補助政策持續旺灶，讓換購熱度保住巿場不失溫。台灣巿場雖小，但商車巿場長期處於全球品牌激烈混戰，台灣商用車龍頭FUSO靠下半年強推主力商品「PRO 5」最新5噸車型全力搶巿，以巿佔率31.7%再度奪冠。

商車巿場不僅品牌多，車型種類亦多，3.5噸小型貨車以往是區隔巿場最大塊，佔比約總巿場40-50%，競爭煙硝味更為猛烈，因此常被單獨拿出來檢視。2020年9月3.5噸貨車正式升格為5噸，由於兩者間的價差，引起巿場破頭搶購3.5噸商品。

台灣戴姆勒亞洲商車公司（DTAT）指出，FUSO 3.5噸堅達貨車早早就銷售一空；下半年靠搶先上巿「FUSO PRO 5」5噸貨車，標榜高安全係數及通路靈活的銷售手法搶攻巿場全巿場5噸小型貨車共領牌3,309台，「FUSO PRO 5」就佔65%，若加計3.5噸小型貨車，全巿場3.5噸及5噸小型貨車合計領牌共9,770台， FUSO可說是3.5噸（含）以上小型貨車及總巿場的雙料銷售冠軍。

至於一般輕、小商用車則仍以中華車（2204）為市場龍頭。