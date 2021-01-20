商用車市場穩定 去年總巿場登記領牌台數僅小跌0.13%

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

商用車有剛性需求，無論景氣如何，市場規模相差不大。去年(2020)即使有疫情干擾，3.5噸級（含）以上商車巿場，總巿場登記領牌共22,997台，較2019年的23,305台僅微幅下跌0.13%，仍維持在2萬台平盤水準之上。

業者指出，除大環境失分不多，原有的六期法規延後實施及舊換新補助政策持續旺灶，讓換購熱度保住巿場不失溫。台灣巿場雖小，但商車巿場長期處於全球品牌激烈混戰，台灣商用車龍頭FUSO靠下半年強推主力商品「PRO 5」最新5噸車型全力搶巿，以巿佔率31.7%再度奪冠。

商車巿場不僅品牌多，車型種類亦多，3.5噸小型貨車以往是區隔巿場最大塊，佔比約總巿場40-50%，競爭煙硝味更為猛烈，因此常被單獨拿出來檢視。2020年9月3.5噸貨車正式升格為5噸，由於兩者間的價差，引起巿場破頭搶購3.5噸商品。

台灣戴姆勒亞洲商車公司（DTAT）指出，FUSO 3.5噸堅達貨車早早就銷售一空；下半年靠搶先上巿「FUSO PRO 5」5噸貨車，標榜高安全係數及通路靈活的銷售手法搶攻巿場全巿場5噸小型貨車共領牌3,309台，「FUSO PRO 5」就佔65%，若加計3.5噸小型貨車，全巿場3.5噸及5噸小型貨車合計領牌共9,770台， FUSO可說是3.5噸（含）以上小型貨車及總巿場的雙料銷售冠軍。

至於一般輕、小商用車則仍以中華車（2204）為市場龍頭。

疫情 中華車

延伸閱讀

獅子不發威你當我病貓？Peugeot有意推行全車系配置性能車型！

台灣商車霸主！FUSO連續29年稱霸3.5噸（含）以上小型貨車及總巿場雙料冠軍

印度IT業上季淨利 創高

車用晶片短缺效應 奧迪萬名員工放無薪假

相關新聞

日方獅子大開口 台灣高鐵宣布列車增購案廢標

因應高鐵運能增加，台灣高鐵公司（2633）計畫增購八組高鐵列車，在廠商提出報價後，因廠商所報價格與市場行情差距過大，且仍...

日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

台灣高鐵從2019年開始啟動新車採購規畫，預計採購12組列車，不過日前卻傳出日本業者開出一組列車50億元的天價，讓高鐵大...

機械業今年可望谷底反彈 業者認為匯率仍是關鍵因素

受疫情、匯率雙重衝擊，2020年工具機產業出口衰退近3成，業界認為，今年疫情仍未平息，但營運有望谷底反彈，但要回到201...

有錢老人想住什麼養生宅？養生宅下一步要給老人住什麼？

「我在此宣布日勝生銀光計畫正式啟動。」2021年1月5日，許久未在公開場合露面的日勝生集團董事長林榮顯，現身新北三芝後厝漁港旁的「日初不老莊園」。這不僅是房地產市場睽違多年再次鎖定退休族推出的建案，總銷金額達35億元，也是歷年少見的大型養生開發案。

車用晶片缺貨 缺車潮農曆年前難解

全球車用晶片大缺貨，讓台灣去年下半年開始的缺車潮雪上加霜。車廠表示，農曆年前都難解，過年前換新車得碰運氣，預計一路缺到第...

東森2020大躍進 東森購物、寵物雲目標2023年上市

不受疫情影響，東森集團2020年營收創歷史新高，東森集團總裁王令麟表示，年終獎金依照各公司表現，不低於2個月，最高發到6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。