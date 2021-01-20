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高鐵列車增購第二次招標案 董事會決議廢標

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

台灣高鐵今（20）日董事會就列車增購第二次招標案決議廢標，主因為廠商所報價格與市場行情差距過大，且仍有部分投標文件不符規範要求；故董事會討論後決議廢標，同時責成經理部門研議其他可能解決方案（包含研擬未來新採購策略或另洽第三人採購等）之可行性，適時提報董事會討論。

台灣高鐵公司綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其周末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，規劃新列車之採購。採購案自2019年2月啟動，以邀標方式邀請廠商投標，然因投標廠商所提內容未符合需求，2020年2月董事會決議廢標。經重新擬訂採購策略，於2020年8月重新辦理招標，惟仍因價格及文件不符規範等因素，董事會再次決議廢標。

高鐵公司表示，因應新增列車組目前無法完成採購，未來將依據營運計劃及各疏運期間之列車運用需求，持續採取優化班表、強化維修效率等策略，以提升列車運用效率，確保短期內列車運用供給無虞，同時維持服務品質。

台灣高鐵公司基於維護公司利益與股東權益的立場，將持續追蹤、控管列車採購評估相關作業進度，期能及早引進新型列車以提升服務品質及高鐵整體運能。

股東 高鐵

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