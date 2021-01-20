天使放大攜手街聲合組創投 多元資源協助原創音樂作者

文創投資業者「天使放大」今天宣布，攜手原創音樂產業業者「StreetVoice街聲」組成戰略聯盟創投合作，希望提供音樂人資金等資源支持，孕育出更好的創作內容。將由「StreetVoice街聲」提供產業諮詢及評估，「天使放大」主導投資決策，將音樂製作與資金對接，全年收件評估；重點投資項目為EP及專輯版權與演唱會，也可以是其它音樂內容的可能型態。

「天使放大」表示，單案平均投資額為新台幣150萬至500萬元，主要採「收益回報型投資」模式（Revenue Based Financing，簡稱RBF模式），不取得版權或公司股權，以作品發行後的收益抽成作為投資報酬；保護創作者權益、不讓作者為前期開發資金困擾，加速文化內容開發的進程。

被投資音樂作品將可由「StreetVoice街聲」旗下的數位發行品牌「派歌Packer」代理發行。目前派歌代理全球超過2,000組音樂人、200個音樂廠牌，上架達204個國家，代理歌曲在2019年度總點聽超過 60 億次。透過公平的版權系統與透明的結算機制，全力提供行銷資源與上架網絡，達成專業一站式服務。

「天使放大」是群眾募資顧問公司「貝殼放大」與文策院合資成立的文創基金，鎖定文創產業為主要投資領域。天使放大協助創作者分擔財務的早期風險，以保障創作自由為前提。並可透過母公司「貝殼放大」的群募經驗及行銷資源，提供多元的募資管道及複數解決方案，助攻創作者於音樂產業進行市場驗證。

「StreetVoice街聲」是華語原創音樂的孵化器，站上超過3.4萬創作人、20萬首原創歌曲，會員人數超過百萬，每日無數潛力作品上傳StreetVoice街聲平台，是獨立原創音樂的第一手觀察前哨站，也是獨立原創最有效的傳播媒體。

StreetVoice街聲集團旗下包括音樂數位發行服務「派歌Packer」、音樂專業媒體「Blow吹音樂」、引領台灣生活節風潮的「Simple Life簡單生活節」，以及姊妹品牌現場演出第一Live House「Legacy音樂展演空間」；全集團從線上音樂作品到線下現場演出，觀察音樂人作品能量與粉絲狀態，提供累積超過十年的業界敏感度與專業建議。

以音樂人主導的獨立創作已蔚為主流，音樂生活場景的建立是必然趨勢，「天使放大」與「StreetVoice」街聲結合資金資源及產業know how，以協助台灣音樂產業製出更好的內容為目標，期待將台灣強大的音樂創作能量與當代生活型態結合，孵化成型，產生優秀作品。