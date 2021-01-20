西勝投資電動摩托車品牌 攻歐拼年銷量6,000台

電池模組廠西勝（3625）日前董事會決議通過戰略投資電動摩托車品牌公司品睿綠能科技2.5億元，品睿綠能總經理許理彥今（20）日表示，今年第一季產品將於歐洲首發，包含銷售電動摩托車、電動腳踏車都會上市，到年中在東協、台灣市場也會陸續上市，包含電動摩托車、電動腳踏車在內，品睿綠能目標今年銷售5,000-6,000台。

西勝國際董事長黃宗偉表示，今年品睿綠能產品上市，還是以建置通路為主，放量銷售預估會是在2022年。許理彥指出，去年11月、12月歐洲市場就已經開始接單，接單接爆了，首季就會在義大利、德國、西班牙、荷比盧、克羅埃西亞、 英國等地上市。

品睿綠能的電動摩托車將在越南生產，西勝也考慮，未來有默契在越南生產。 黃宗偉表示，電動車與儲能市場很大，電動車電池生產線均已自動化，無論是在世界各地生產都會是整廠輸出，風險較小。

西勝積極擴大產品線，由於電動自行車及電動摩托車需求穩定成長，西勝決議投資品睿綠能科技2.5億元，未來將由西勝提供品睿綠能電池模組解決方案。

西勝表示，品睿綠能科技系知名兩輪電動車及以各類電動載具發展為主的品牌公司，公司專注車輛研發設計並擁有車輛製造專業的大股東越南精密生產制造的平台支持，同時整合電動車關鍵零組件的技術優勢，其中包括馬達控制、車架平台系統、電池管理系統、車輛控制系統等技術整合與應用，西勝此次戰略投資入股並提供電池模組解決方案，完整品睿綠能在電動車發展的最後一塊拼圖。

品睿綠能科技推出ottobike品牌高階電動摩托車產品，在全球最大的義大利米蘭國際車展（EICMA）亮相，獲得市場與消費者的高度關注。