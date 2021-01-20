漢來美食圍爐宴接訂正常 外帶年菜營收估成長近一倍

相較於北部的緊張情況，南部目前是比較緩和的。漢來美食（1268）目前除夕圍爐的情況並沒有太大的改變，僅有1桌(6人座)客人希望改為外帶方式，漢來大飯店宴會廳目前接訂共110桌；巨蛋宴會廳則有130桌，較去年成長近10%。

但因距離除夕還有20天左右，為預防中央疫情防治中心在接近除夕時會有群聚人數上的緊縮限制，在外帶的備品上，漢來美食表示仍會備足用量因應。

而最受消費者歡迎的漢來海港自助餐廳，在除夕和年節期間目前各分店雖有接收到個位組數退訂的訊息，但均已通知原有候補的顧客進行遞補。

漢來美食表示，今年在各餐廳的年菜和外帶鍋物準備上都要比往年更加充份，數量也增加將近一倍，目前銷售的狀況也果真如預期，6人份的外帶年菜組目前已售出370組(去年售出300組)，今年預期可上看500組，加上單品和鍋品，預計營收可成長近1倍(去年營收1,060萬元，今年預估可達2,000萬元)。

在尾牙接訂的狀況，今年較上一年度呈現較大的落差，大型的電子廠幾乎沒有舉辦尾牙的計劃，近期也有2筆醫院的大型尾牙打散成小型餐會，但此情況早已在預期中，因此在業務拜訪上特別加強禮券和禮盒的促銷替代方案，漢來美食即推出了餐飲禮券10萬元贈送1萬元的尾牙優惠方案。

年節禮盒的銷售今年也較去年成長近1倍，這與漢來美食去年積極發展電商事業有關，除了常規的年節各式禮盒，今年漢來美食也將去年新上市的「來拌麵」推出年節禮盒版，搭配近日在電視購物頻道的熱銷，預估將可挹注營收約500萬元。