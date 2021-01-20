快訊

重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

漢來美食圍爐宴接訂正常 外帶年菜營收估成長近一倍

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

相較於北部的緊張情況，南部目前是比較緩和的。漢來美食（1268）目前除夕圍爐的情況並沒有太大的改變，僅有1桌(6人座)客人希望改為外帶方式，漢來大飯店宴會廳目前接訂共110桌；巨蛋宴會廳則有130桌，較去年成長近10%。

但因距離除夕還有20天左右，為預防中央疫情防治中心在接近除夕時會有群聚人數上的緊縮限制，在外帶的備品上，漢來美食表示仍會備足用量因應。

而最受消費者歡迎的漢來海港自助餐廳，在除夕和年節期間目前各分店雖有接收到個位組數退訂的訊息，但均已通知原有候補的顧客進行遞補。

漢來美食表示，今年在各餐廳的年菜和外帶鍋物準備上都要比往年更加充份，數量也增加將近一倍，目前銷售的狀況也果真如預期，6人份的外帶年菜組目前已售出370組(去年售出300組)，今年預期可上看500組，加上單品和鍋品，預計營收可成長近1倍(去年營收1,060萬元，今年預估可達2,000萬元)。

尾牙接訂的狀況，今年較上一年度呈現較大的落差，大型的電子廠幾乎沒有舉辦尾牙的計劃，近期也有2筆醫院的大型尾牙打散成小型餐會，但此情況早已在預期中，因此在業務拜訪上特別加強禮券和禮盒的促銷替代方案，漢來美食即推出了餐飲禮券10萬元贈送1萬元的尾牙優惠方案。

年節禮盒的銷售今年也較去年成長近1倍，這與漢來美食去年積極發展電商事業有關，除了常規的年節各式禮盒，今年漢來美食也將去年新上市的「來拌麵」推出年節禮盒版，搭配近日在電視購物頻道的熱銷，預估將可挹注營收約500萬元。

漢來美食 尾牙 營收

延伸閱讀

防疫謹慎！台南全台祀典大天后宮取消除夕開廟門搶頭香

影／法鼓山除夕撞鐘改直播為主 邀梁朝偉等人線上暖身

準備年菜忙翻天！全場推「不敗料理」：隨便煮都好吃

汐止等七大扶輪社捐年菜 助華山孤老過好年

相關新聞

機械業今年可望谷底反彈 業者認為匯率仍是關鍵因素

受疫情、匯率雙重衝擊，2020年工具機產業出口衰退近3成，業界認為，今年疫情仍未平息，但營運有望谷底反彈，但要回到201...

有錢老人想住什麼養生宅？養生宅下一步要給老人住什麼？

「我在此宣布日勝生銀光計畫正式啟動。」2021年1月5日，許久未在公開場合露面的日勝生集團董事長林榮顯，現身新北三芝後厝漁港旁的「日初不老莊園」。這不僅是房地產市場睽違多年再次鎖定退休族推出的建案，總銷金額達35億元，也是歷年少見的大型養生開發案。

車用晶片缺貨 缺車潮農曆年前難解

全球車用晶片大缺貨，讓台灣去年下半年開始的缺車潮雪上加霜。車廠表示，農曆年前都難解，過年前換新車得碰運氣，預計一路缺到第...

東森2020大躍進 東森購物、寵物雲目標2023年上市

不受疫情影響，東森集團2020年營收創歷史新高，東森集團總裁王令麟表示，年終獎金依照各公司表現，不低於2個月，最高發到6...

200萬俱樂部它最賣！10戶賣23.3億元

台北市地政雲揭露，潤泰敦峰23樓頂樓戶163.83坪，由王姓自然人無貸款以3億4150萬買下，單價222.2萬，目前潤泰...

價格限制想象？北市五大熱門點閱社區 四個是國宅

永慶房屋統計2020年雙北市網路熱門點閱社區，台北市以中山區大直美堤花園點閱最熱，新北市則由新店美河市奪下榜首。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。