疫情擴大 王品暫無接到退訂潮

「我在此宣布日勝生銀光計畫正式啟動。」2021年1月5日，許久未在公開場合露面的日勝生集團董事長林榮顯，現身新北三芝後厝漁港旁的「日初不老莊園」。這不僅是房地產市場睽違多年再次鎖定退休族推出的建案，總銷金額達35億元，也是歷年少見的大型養生開發案。

2021-01-20 14:52