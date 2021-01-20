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重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

疫情擴大 王品暫無接到退訂潮

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

王品（2727）表示，國內疫情有擴大趨勢，請問，年節除夕圍爐或尾牙餐會沒有特別接到退訂潮。

王品除夕全集團不營業，春節還早，持續觀望中；從營收來看，桃園地區特別是賣場店，有受到影響，來客數下滑約3%，其餘的店過去幾天整體營收，較上周同期，微幅成長。

若疫情持續擴大蔓延，王品「安心專案」屆滿一年，顧客同仁都平安，繼續嚴格要求同仁徹底執行。隨時注意政府發布狀況，依法而行。王品集團仍對政府的防疫作為充滿信心。

1. 全體門店人員，包含大廳服務、內場主廚在每天營運前，落實執行量體溫、戴口罩、勤洗手等消毒程序。

2. 服務同仁在胸前配戴「今日體溫表」，確保「溫度看得見、用餐更安心」。

3. 每60分鐘定時以酒精消毒。

4. 在消費者入座前，座位區都以75%稀釋酒精消毒完成。

王品集團 疫情 營收

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